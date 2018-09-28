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Estação Natureza Pantanal encerra em novembro atividades em Corumbá

A Estação Natureza serviu como espaço didático para cerca de 113 mil alunos de 150 instituições de ensino públicas e particulares

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/09/2018 às 10:55

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Nos meses de outubro e novembro, a Mostra e Oficina sobre Reciclagem e Boas Práticas de Conservação marcará o encerramento das atividades da Estação NaturezaPantanal em Corumbá (MS). Instalado há 12 anos no local, o projeto mantido pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza teve como principal marco a disseminação da cultura pantaneira para o Brasil e para o mundo.

Serviu como espaço didático para cerca de 113 mil alunos de 150 instituições de ensino públicas e particulares. As visitas no espaço para explorar o bioma pantaneiro faziam parte do cronograma anual escolar e impactaram 100% das escolas da região. “Ao criarmos o espaço, nosso intuito era justamente esse: sensibilizar e trazer conhecimento de uma área tão importante para o meio ambiente brasileiro. Nesses anos todos, fomos além da conservação e usamos as mostras para disseminar a cultura, tanto para os estudantes quanto para os demais visitantes”, declarou a diretora-executiva da Fundação Grupo Boticário, Malu Nunes.

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Desde a sua criação, a Estação Natureza Pantanal esteve localizada em um prédio histórico tombado de Corumbá. O sucesso do projeto fez com que ele fosse inserido na rota turística da cidade. Além disso, a iniciativa serviu como modelo e inspiração para outras instituições – nacionais e estrangeiras – que também promovem ações de conservação da natureza, como a WWF Bolívia. “Temos orgulho de termos atraído e sensibilizado, nesses 12 anos de história, cerca de 170 mil pessoas de todos os estados do Brasil e de 50 países sobre a importância do Pantanal e da conservação desta imensa planície alagável. Fica a certeza do legado que deixamos para os moradores da região e para todos que conheceram nosso trabalho”, ressaltou Malu, explicando "que a decisão pela descontinuidade do projeto veio a partir da revisão da estratégia da  instituição".

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A Mostra e Oficina sobre Reciclagem e Boas Práticas de Conservação iniciará em 1º de outubro e seguirá até 30 de novembro, quando a exposição permanente será desmontada e a EstaçãoNatureza Pantanal fechará ao público. A mostra será promovida em parceria com a Fundação de Meio Ambiente de Corumbá e trará oficinas de educação ambiental, palestras e visitas em campo para valorizar a conservação da planície pantaneira. Neste período, uma linha do tempo trará as principais iniciativas da EstaçãoNatureza, como:

- Parceria com cerca de 20 entidades públicas e privadas para realização de atividades e eventos;

- Criação e fortalecimento de um programa de voluntariado, sustentado durante os 12 anos, com mais de 100 voluntários no total;

- Realização de 66 eventos sobre conservação e cultura do povo pantaneiro, como semanas acadêmicas, mostras de artes, exposições temporárias, ações em eventos de parceiros etc. Entre as exposições estão: Ariranhas, Tatus, Aves Migratórias, Morcegos, Homem Pantaneiro, Anfíbios, Serpentes, Lendas e Contos Pantaneiros, e Queimadas.

 

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