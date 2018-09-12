PMA prende e autua dois pescadores em 3,4 mil por pesca predatória no Pantanal

Crime ambiental
Foram apreendidos 18 kg de pescado das espécies pintado e pacu, capturados com as redes de pesca
Policiais Ambientais de Campo Grande e Corumbá realizaram fiscalização fluvial no rio Paraguai ontem (11) e prenderam dois pescadores por pesca predatória e apreenderam petrecho ilegal.
A prisão aconteceu quando os Policiais abordaram uma embarcação onde estavam os pescadores realizando pesca predatória na região da Codraza, no município de Ladário, utilizando redes e tarrafas (petrechos proibidos). Foram apreendidos 18 kg de pescado das espécies pintado e pacu, capturados com as redes de pesca.
Os infratores (66) e (30), residentes em Ladário, que assumiram praticar a pesca para posterior comércio responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção.
Os pescadores também foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.720,00 cada um. A pena para o crime de pesca é de um a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.
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