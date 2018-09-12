PMA prende e autua dois pescadores em 3,4 mil por pesca predatória no Pantanal

Policiais Ambientais de Campo Grande e Corumbá realizaram fiscalização fluvial no rio Paraguai ontem (11) e prenderam dois pescadores por pesca predatória e apreenderam petrecho ilegal.

A prisão aconteceu quando os Policiais abordaram uma embarcação onde estavam os pescadores realizando pesca predatória na região da Codraza, no município de Ladário, utilizando redes e tarrafas (petrechos proibidos). Foram apreendidos 18 kg de pescado das espécies pintado e pacu, capturados com as redes de pesca.