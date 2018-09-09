PMA autua fazendeiro em R$ 11 mil por vossoroca em fazenda com degradação de nascentes

Crime ambiental
O processo erosivo surgiu devido à remoção da vegetação sem ações de conservação do solo
Durante fiscalização nas propriedades rurais do município de Coronel Sapucaia, Policiais Militares Ambientais de Amambai fiscalizaram ontem (6) uma fazenda, localizada a 27 km da cidade, às margens da rodovia MS 156 e constataram a degradação ambiental devido a existência de erosões. Havia uma vossoroca de grande porte e profundidade ramificada, atingindo o lençol freático, prejudicando uma área de nascentes.
O processo erosivo surgiu devido à remoção da vegetação sem ações de conservação do solo, que são obrigatórias pela legislação nas intervenções feitas para a produção em propriedades rurais.
O fazendeiro (67), residente em Amambai, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 11.272,80. Ele também poderá responder por crime ambiental, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.
A PMA determinou a interdição da área, para proteção e recuperação, com proibição de atividades. O infrator também foi notificado a apresentar projeto de recuperação de área degradada e alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.
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