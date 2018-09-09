PMA autua fazendeiro em R$ 11 mil por vossoroca em fazenda com degradação de nascentes

Durante fiscalização nas propriedades rurais do município de Coronel Sapucaia, Policiais Militares Ambientais de Amambai fiscalizaram ontem (6) uma fazenda, localizada a 27 km da cidade, às margens da rodovia MS 156 e constataram a degradação ambiental devido a existência de erosões. Havia uma vossoroca de grande porte e profundidade ramificada, atingindo o lençol freático, prejudicando uma área de nascentes.

O processo erosivo surgiu devido à remoção da vegetação sem ações de conservação do solo, que são obrigatórias pela legislação nas intervenções feitas para a produção em propriedades rurais.