Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:18

Buscar

Últimas notícias
X

Crime ambiental

PMA autua fazendeiro em R$ 11 mil por vossoroca em fazenda com degradação de nascentes

O processo erosivo surgiu devido à remoção da vegetação sem ações de conservação do solo

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/09/2018 às 11:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante fiscalização nas propriedades rurais do município de Coronel Sapucaia, Policiais Militares Ambientais de Amambai fiscalizaram ontem (6) uma fazenda, localizada a 27 km da cidade, às margens da rodovia MS 156 e constataram a degradação ambiental devido a existência de erosões. Havia uma vossoroca de grande porte e profundidade ramificada, atingindo o lençol freático, prejudicando uma área de nascentes.

O processo erosivo surgiu devido à remoção da vegetação sem ações de conservação do solo, que são obrigatórias pela legislação nas intervenções feitas para a produção em propriedades rurais.

Leia Também

• PMA autua fazendeiro por desmatamento em três áreas de vegetação nativa em Bonito

• PMA autua fazendeiro em R$ 115 mil por desmatamento ilegal

• PMA fecha pela 3ª vez mineradora que extraía areia ilegalmente do leito de córrego

O fazendeiro (67), residente em Amambai, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 11.272,80. Ele também poderá responder por crime ambiental, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.

A PMA determinou a interdição da área, para proteção e recuperação, com proibição de atividades. O infrator também foi notificado a apresentar projeto de recuperação de área degradada e alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo