PMA autua fazendeiro por desmatamento em três áreas de vegetação nativa em Bonito

Policiais Militares Ambientais de Bonito localizaram e realizaram vistoria em áreas desmatadas ilegalmente em uma propriedade rural, à margem da rodovia MS 382, a 25 km da cidade. As áreas de supressão foram verificadas por imagem de satélites e ocorrera entre o ano de 2016 e 2017.

O proprietário da fazenda vistoriada suprimiu três áreas diferentes de 21,54 - 15,10 e 9,08 hectares, no total de 45,72 hectares de vegetação nativa, medidos ontem (5) em GPS e imagens de drone, sem a licença ambiental. No local de onde fora retirada a vegetação já havia pastagem e a madeira retirada não se encontrava mais no local.

O infrator (47), residente em Jardim, foi autuado administrativamente e recebeu multa de 46 mil reais. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.