PMA autua fazendeiro por desmatamento em três áreas de vegetação nativa em Bonito

Crime ambiental
As áreas de supressão foram verificadas por imagem de satélites e ocorrera entre o ano de 2016 e 2017
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS