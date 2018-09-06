Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:17

Buscar

Últimas notícias
X

Crime ambiental

PMA autua fazendeiro por desmatamento em três áreas de vegetação nativa em Bonito

As áreas de supressão foram verificadas por imagem de satélites e ocorrera entre o ano de 2016 e 2017

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/09/2018 às 10:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Policiais Militares Ambientais de Bonito localizaram e realizaram vistoria em áreas desmatadas ilegalmente em uma propriedade rural, à margem da rodovia MS 382, a 25 km da cidade. As áreas de supressão foram verificadas por imagem de satélites e ocorrera entre o ano de 2016 e 2017.
 
O proprietário da fazenda vistoriada suprimiu três áreas diferentes de 21,54 - 15,10 e 9,08 hectares, no total de 45,72 hectares de vegetação nativa, medidos ontem (5) em GPS e imagens de drone, sem a licença ambiental. No local de onde fora retirada a vegetação já havia pastagem e a madeira retirada não se encontrava mais no local.
 
O infrator (47), residente em Jardim, foi autuado administrativamente e recebeu multa de 46 mil reais. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.
 
O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.
Leia Também

• PMA autua fazendeiro em R$ 115 mil por desmatamento ilegal

• PMA fecha pela 3ª vez mineradora que extraía areia ilegalmente do leito de córrego

• PMA prende ladrão e recupera veículo poucos minutos depois de furtado

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo