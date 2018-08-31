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Crime ambiental

PMA fecha pela 3ª vez mineradora que extraía areia ilegalmente do leito de córrego

É a terceira vez que a empresa com sede em Amambai é fechada pela PMA

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/08/2018 às 09:19

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Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizavam fiscalização no município de Tacuru, no km 26 da estrada velha que liga este município a Paranhos, e autuaram ontem (30) à tarde, uma empresa mineradora, que funcionava sem a licença ambiental. A empresa infratora realizava a retirada por uma draga instalada no leito do córrego Puitã, com canos levando o material até um depósito à margem do curso d’água. Havia, inclusive, degração da área de proteção permanente (APP) do córrego.

Com esta, é a terceira vez, que a empresa, com sede em Amambai é fechada pela PMA retirando areia do leiro do mesmo córrego. A draga e máquinas foram apreendidas e as atividades foram interditadas.

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A empresa foi autuada administrativamente e multada em R$ 10.000,00. Os responsáveis pela infração responderão por crime ambiental de funcionar atividade poluidora sem licença, que tem pena de detenção de um a três anos e por degradar área de preservação permanente (APP), com pena prevista de um a três anos de detenção.

A empresa foi notificada a apresentar um plano de recuperação da área degradada (PRADE), junto ao órgão ambiental estadual.

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