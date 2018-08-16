Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:08

Buscar

Últimas notícias
X

Crime ambiental

PMA prende pescador por pesca predatória com petrecho ilegal em Guia Lopes

Foram encontrados 11 onze quilos de pescado da espécie curimbatá, capturados com tarrafa (petrecho proibido à pesca), o que é crime

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/08/2018 às 10:42

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Policiais Ambientais de Jardim realizavam fiscalização na região do rio Santo Antônio ontem (15) e prenderam um pescador por pesca predatória e apreenderam petrecho ilegal.

Os Policiais Militares Ambientais abordaram o pescador na região do rio Santo Antônio, no município de Guia Lopes da Laguna. Com ele foram encontrados 11 onze quilos de pescado da espécie curimbatá, capturados com tarrafa (petrecho proibido à pesca), o que é crime. O pescado também foi capturado em tamanho inferior ao permitido, o que também já seria crime independentemente do uso do petrecho ilegal. Foram apreendidos o pescado e a tarrafa.

O infrator (43), residente em Guia Lopes da Laguna que assumiu praticar a pesca predatória, recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna, onde foi autuado em flagrante pelo crime ambiental e saiu depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção. O pescador também foi autuado administrativamente e multado em R$ 920,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.

Leia Também

• PMA flagra pesca ilegal durante fiscalização no rio Aquidauana

• PMA de Jardim autua fazendeiro campo-grandense em R$ 7,8 mil

• PMA recolhe filhote de anta em fazenda de dois Irmãos do Buriti

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo