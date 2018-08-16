PMA prende pescador por pesca predatória com petrecho ilegal em Guia Lopes

Policiais Ambientais de Jardim realizavam fiscalização na região do rio Santo Antônio ontem (15) e prenderam um pescador por pesca predatória e apreenderam petrecho ilegal.

Os Policiais Militares Ambientais abordaram o pescador na região do rio Santo Antônio, no município de Guia Lopes da Laguna. Com ele foram encontrados 11 onze quilos de pescado da espécie curimbatá, capturados com tarrafa (petrecho proibido à pesca), o que é crime. O pescado também foi capturado em tamanho inferior ao permitido, o que também já seria crime independentemente do uso do petrecho ilegal. Foram apreendidos o pescado e a tarrafa.

O infrator (43), residente em Guia Lopes da Laguna que assumiu praticar a pesca predatória, recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna, onde foi autuado em flagrante pelo crime ambiental e saiu depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção. O pescador também foi autuado administrativamente e multado em R$ 920,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.