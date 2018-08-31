PMA prende ladrão e recupera veículo poucos minutos depois de furtado

Furto
Rapaz, de 24 anos, abordou os militares e pediu ajuda após ter seu veículo furtado
Policiais Militares Ambientais de Campo Grande passavam de viatura pela Avenida Manoel da Costa Lima, ontem (30) pela manhã, quando foram abordados por um rapaz, de 24 anos, que informava que naquele minuto tinham furtado seu veículo, em frente ao seu local de trabalho na própria avenida, no bairro Ipiranga.
Com as características do veículo, a equipe o localizou rapidamente na mesma avenida e o seguiu até conseguir fazer a abordagem já na Vila Nhanhá. Com o ladrão, que dirigia o veículo, foi encontrada uma tesoura, que ele havia utilizado para abrir o carro para furtá-lo.
O infrator (39), residente na Vila Taquarussu, confessou o furto e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à Delegacia Polícia Civil, juntamente com o carro furtado, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto. A pena para o furto é de reclusão de um a quatro anos e multa.
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