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Furto

Batalhão da PM em Dois Irmãos do Buriti prende autor de furto a Cooperativa

Dentro de sua mochila estavam diversos objetos, entre eles smartphones, calçados, ferramentas, facas artesanais e dinheiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/08/2018 às 09:28

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Na última quarta-feira (22), por volta das 22 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Dois Irmãos do Burití prendeu um homem de 41 anos de idade, após ter sido flagrado com objetos furtados de uma Cooperativa localizada no Centro da cidade.

A ação policial militar teve início após o chamado da Central de Operações 190, que recebeu uma denúncia sobre um possível furto ocorrido no local. Ao chegar no local do crime, a guarnição de serviço constatou a veracidade dos fatos, já que a porta que dá acesso a entrada estava quebrada.

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Em rodas pela região, o que chamou a atenção dos policiais militares foi a atitude suspeita de um homem que caminhava pela calçada, de posse de uma mochila. Assim que viu a aproximação da viatura, o homem tentou fugir para não ser abordado e ainda sacou uma faca, com o objetivo de agredir os policiais. A equipe de serviço imobilizou e prendeu o agressor.

Dentro de sua mochila estavam diversos objetos (smartphones, calçados, ferramentas, facas artesanais, dinheiro, etc.) oriundos do furto na Cooperativa e possivelmente de outras vítimas. Pela prática dos crimes, o autor foi preso e os produtos apreendidos, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia local.

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