Batalhão da PM em Dois Irmãos do Buriti prende autor de furto a Cooperativa

Na última quarta-feira (22), por volta das 22 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Dois Irmãos do Burití prendeu um homem de 41 anos de idade, após ter sido flagrado com objetos furtados de uma Cooperativa localizada no Centro da cidade.

A ação policial militar teve início após o chamado da Central de Operações 190, que recebeu uma denúncia sobre um possível furto ocorrido no local. Ao chegar no local do crime, a guarnição de serviço constatou a veracidade dos fatos, já que a porta que dá acesso a entrada estava quebrada.