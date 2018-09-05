PMA autua fazendeiro em R$ 115 mil por desmatamento ilegal

A Polícia Militar Ambiental do Pelotão de Dourados constatou que um pecuarista de 82 anos suprimiu 144,37 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental em sua fazenda. A autuação ocorreu ontem (4) durante fiscalização no município de Ponta Porã. As medidas da área foram tomadas com uso de GPS e o desmatamento fora descoberto por imagem de satélites, durante os trabalhos referentes à operação Cervo-do-Pantanal.

O pecuarista suprimiu a vegetação entre 2013 e 2015 e não possuía autorização ambiental para a atividade. No lugar da floresta desmatada havia pastagem e criação de gado. Parte da madeira pertencente à vegetação retirada encontrava-se em leiras no local. As atividades foram interditadas.