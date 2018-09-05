PMA autua fazendeiro em R$ 115 mil por desmatamento ilegal

Crime ambiental
A autuação ocorreu ontem (4) durante fiscalização no município de Ponta Porã
A Polícia Militar Ambiental do Pelotão de Dourados constatou que um pecuarista de 82 anos suprimiu 144,37 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental em sua fazenda. A autuação ocorreu ontem (4) durante fiscalização no município de Ponta Porã. As medidas da área foram tomadas com uso de GPS e o desmatamento fora descoberto por imagem de satélites, durante os trabalhos referentes à operação Cervo-do-Pantanal.
O pecuarista suprimiu a vegetação entre 2013 e 2015 e não possuía autorização ambiental para a atividade. No lugar da floresta desmatada havia pastagem e criação de gado. Parte da madeira pertencente à vegetação retirada encontrava-se em leiras no local. As atividades foram interditadas.
O infrator, residente em Ponta Porã, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 115.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.
O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.
A PMA continua realizando vistorias relativas à operação Cervo-do Pantanal contra o Desmatamento, em parceria com o Ministério Público Estado (MPE), nas propriedades rurais. Em todo o Estado, no primeiro semestre foram 63 proprietários rurais autuados, sendo vistoriado um total de 1.807,75 hectares de desmatamentos ilegais e foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$ 1.361.828,00.
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