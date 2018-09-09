PMA autua dois paranaenses por pesca ilegal e apreende apetrechos ilegais

Durante fiscalização fluvial no rio Bahia no município hoje (8), Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo autuaram dois pescadores, de 18 e 58 anos, residentes em Paranavaí (PR) por pescar embarcados sem licença ambiental. Com os infratores foram apreendidos um barco, um motor de popa e os petrechos de pesca utilizados na pescaria ilegal. Eles não haviam capturado nenhum pescado ainda.

Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 300,00 contra cada autuado, perfazendo R$ 600,00. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração administrativa. Logo que sejam pagas as multas, os pescadores poderão ter os materiais restituídos.

Durante a operação, a PMA ainda retirou 43 anzóis de galho e duas redes de pesca (petrchos proibidos) do rio. Várias embarcações foram fiscalizadas, porém, todos os pescadores respeitavam a legislação.