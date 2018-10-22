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Carnaval 2019

Prefeitura antecipa recursos e faz 1º repasse para escolas de samba de Corumbá

Diretoria da Liesco e presidentes de escolas de samba participaram do anúncio do repasse de verba

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/10/2018 às 16:52

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A Prefeitura de Corumbá fez na manhã desta segunda-feira, 22 de outubro, o primeiro repasse de recursos financeiros para a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco). Ao todo serão repassados R$ 660 mil para as agremiações filiadas à Liga. O montante é para custeio da preparação dos desfiles de rua das escolas de samba no ano que vem. Em 2019, o carnaval será de 1° a 06 de março. 

A primeira parcela foi de R$ 250 mil para as escolas de samba. Segundo a Liesco, a viagem dos carnavalescos para compras em São Paulo está prevista para a tarde do domingo, dia 28. Toda a verba repassada para as agremiações carnavalescas respeita o que determina a Lei Federal 13.019/2014. 

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O prefeito Marcelo Iunes assinou o Termo de Colaboração que prevê três repasses financeiros. De acordo com o chefe do Executivo corumbaense, os outros dois repasses estão previstos para a segunda quinzena de dezembro [mais R$ 200 mil] e início de fevereiro do ano que vem [os R$ 210 mil restantes]. O presidente da Liga, Zezinho Martinez, também assinou o documento. 

Presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, Joilson Cruz, destacou a ação da Prefeitura em antecipar para outubro o primeiro repasse de verbas. “No momento de crise econômica pelo qual passa o país, a Prefeitura se empenhou para antecipar ao máximo os repasses para as agremiações”, disse o titular da Fundação de Cultura. 

“Parcelado desta forma, com tempo hábil, fica até mais fácil para a prestação de contas por parte das entidades”, observou Joilson. O dinheiro será liberado na conta da Liesco no dia seguinte à publicação do Termo de Colaboração  no Diário Oficial do Município de Corumbá, o que deve ocorrer ainda nesta segunda-feira. 

Dirigente da Liesco, Zezinho Martinez, ressaltou o ineditismo da antecipação do repasse e afirmou que a liberação em outubro permitirá a compra de materiais de qualidade por preços mais baratos, refletindo num desfile ainda mais bonito na passarela do samba. “É um fato inédito para o carnaval de Corumbá os recursos chegarem com tanta antecedência, foi uma solicitação nossa que foi prontamente atendida pelo prefeito Marcelo Iunes. É um grande passo para acidade e temos a certeza que faremos um grande carnaval”, declarou o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba. 

 

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