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Cultura

Filme sobre as riquezas e cultura pantaneira será exibido logo mais na UFMS

Curta metragem tem participação de Geraldo Espíndola e será exibido na Europa em dezembro

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/11/2018 às 11:06

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Nesta terça-feira (6) às 14 horas, a Fundação de Turismo de Aquidauana (FTA) convida o público de Aquidauana e região para assistir à pré-estreia do filme “Trabalhar para o novo luar lindo”. A exibição acontece no Auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, na Unidade I do Campus de Aquidauana (CEUA).

O Filme, um curta metragem que fala a cultura e preservação do meio ambiente na região do Pantanal, fronteira com a Bolívia. Tem direção de Hugo Dayan e conta com a participação de Geraldo Espíndola.

A estreia oficial do filme acontecerá no mês de dezembro na Europa e também no Brasil no Festival de Cinema de Gramado no Rio Grande do Sul.

Sinopse:

Um músico e poeta, cuja inspiração se alimenta da natureza, da sensibilidade feminina e das esperanças daqueles que lutam para viver prestando atenção o meio ambiente e aos valores humanos, procura terminar canção que ele apresentará na ocasião do concerto para o meio ambiente na capital brasileira do Pantanal, Corumbá, fronteiriça da Bolívia.

As criatividades sociais locais de culturas populares que o compositor descobre no Brasil e na Bolívia, ecoando ao seu imaginário, vai reforçar sua convicção que o conceito de sustentabilidade é feminino.

Ao redescobrir em Bolívia as figuras andinas da união entre a terra e a mulher, que remonta as culturas indígenas, e entrevendo a mulher como a mão da terra e a mão do tempo, a inspiração do artista se liberta : é possível de ” trabalhar lindo para o novo luar “, sentido da palavra “desenvolvimento” em quíchua e nome da uma nova canção

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