Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 03:56

Buscar

Últimas notícias
X

Cultura

Fundação de Cultura leva obras com belezas e inspirações do Estado para Feira Nacional em SP

O edital selecionou obras de 12 artistas de MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/11/2018 às 12:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Obras que representam as belezas e inspirações sul-mato-grossenses estarão presentes no 11º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, que será realizado de 7 a 11 de novembro no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo.

O transporte das peças produzidas por artesãos do Estado é de responsabilidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que definiu os contemplados por meio de um edital realizado pela Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais.

Leia Também

• Fórum de Aquidauana recebe exposição de artesanato produzido por detentos

• Festival de Inverno de Bonito destaca artesanato da região em pavilhão na Praça da Liberdade

• Pavilhão do Artesanato traz peças de MS e mais nove países da América do Sul

O edital selecionou obras de 12 artistas do Estado (artesãos individuais ou MEI) e de três entidades representativas do artesanato (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos): Uneart, Artems, e Proarte.

Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento. Confira os selecionados: Vera Ruth Gomes, Andréa  Pereira Lacet de Lima, Rosenir Batista, Monique Klein Rocha, Luana Aquino Ferraz, Indiana Antunes Marques de Araújo, Cláudia Cristina Benites Veiga Castelão, Cleber Ferreira de Brito, Ana Vitorino da Silva Leodério, Athaide Charão Fernandes, Luiz Mauro dos Santos e Odirmo Coimbra.

Encontro Nacional

Com 10 edições realizadas em Brasília, o Salão do Artesanato terá sua 11ª edição realizada em São Paulo com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro, que levará para o evento 26 estados e o melhor da produção artesanal de cada um deles. Artesãos com produção individual, cooperados, associações e outros órgãos de fomento também ocuparão os 14 mil m² do Pavilhão Azul com mostra e venda de produtos artesanais de várias tipologias, confeccionados com técnicas variadas e diferentes matérias prima.

Peças artesanais de decoração, vestuário, joias, bijuterias, acessórios, brinquedos, instrumentos musicais e utilitários com riqueza de detalhes, qualidade de acabamento e identidade cultural. Será um evento que mostrará toda a diversidade cultural do Brasil, em cores, sons e sabores. Saiba mais no site.

Valorização

A FCMS, por meio da Gerência de Artesanato, desenvolve políticas públicas que proporcionam a geração de emprego e renda e a inclusão social. Busca ainda a organização de núcleos de artesanato nos municípios, a inclusão do artesanato sul-mato-grossense no mercado competitivo, a melhoria da qualidade de vida dos artesãos e a divulgação da cultura regional.

O Estado já foi representado em mais de 20 Feiras Nacionais de Artesanato nos últimos anos: Finnar (Brasília), Arte Santo (Vitória/ES), Mãos de Minas (MG), Salão Internacional de Artesanato (Brasília/DF), Fenearte (Olinda/PE), Brasil Original (São Paulo/SP), Feira de Tiradentes (MG), Craft Design (São Paulo/SP), Brasil Central Week – Edições Brasília e Mato Grosso do Sul. Participaram 20 núcleos de produção artesanal e mais de dois mil artesãos de todas as regiões do Estado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo