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Cultura

Após 16 anos, Mariano corta o cabelo e investe em um estilo mais clássico

Músico surpreendeu os fãs com visual de galã. O que você achou?

Daniele Valentin

Publicado em 06/02/2019 às 15:43

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Fãs de Munhoz e Mariano amanheceram com uma novidade. Mariano, após 16 anos sem deixar o cabelo curtinho, cortou as madeixas. Conhecido pelo "sex appeal" do cabelo comprido, agora, ele encara um estilo mais clássico, com topete estilo Wesley Safadão.

Os fios foram cortados nesta terça-feira (5) pelo cabeleireiro Du Nunes, que também cuida do cabelo de famosos como o cantor Fábio Junior. Mariano anunciou a mudança pelo Instagram e fez mistério até a manhã desta quarta-feira (6).

A mudança foi feita durante uma entrevista do cantor para a Revista Vogue Brasil, e o resultado completo será publicado na próxima edição.

Em 2016 Mariano também cortou o cabelo, mas por uma causa nobre. Os fios foram doados para a ONG Cabelegria, entidade de São Paulo que confecciona perucas para crianças com câncer. Mas, segundo cantor, há 16 anos o corte não era tão radical.

E você, o que achou do novo visual?

 

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