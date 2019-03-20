Semana do Artesão tem exposições, homenagens e eventos culturais em MS

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) realiza a 12ª edição da Semana do Artesão, de 19 a 24 de março de 2019. A programação inclui eventos na Plataforma Cultural, Casa do Artesão, Praça dos Imigrantes, Cidade do Natal e Assembleia Legislativa.

Realizado em parceria entre o Governo do Estado, por meio da FCMS, e a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), o evento conta com o apoio das seguintes associações: Associação dos Produtores de Artesanato de MS (Proart/MS); União dos Artesãos de MS (Uneart/MS); Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API/MS); Associação dos Artesãos de MS (Artems); Federação das Associações de Artesanato de MS (Fenart/MS), Associação dos Micro Empreendedores Individuais (AMI/MS) e Sindicato dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Sinart/MS).

A FCMS realiza a Semana do Artesão há 11 anos. Trata-se de um evento anual em alusão ao dia do artesão, comemorado nessa terça-feira (19.3). Seguem-se dias de homenagem aos profissionais do artesanato e de reconhecimento ao seu trabalho.

A Semana do Artesão é o principal evento de celebração do dia do artesão em Mato Grosso do Sul e ela se consolidou como momento de articulação e fortalecimento dos laços entre os trabalhadores do setor, seja individualmente ou por meio de suas entidades representativas.

“Por meio desta ação buscamos dar visibilidade ao trabalho criativo dos artesãos sul-mato-grossenses e assim valorizar essa produção, mostrando como o artesanato pode ser utilizado no desenvolvimento da economia como meio de geração de renda”, afirma a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de MS, Katienka Klain.

Ela também reforça que promover o fortalecimento do artesanato do Estado como setor econômico sustentável e calcado na valorização das referências culturais sul-mato-grossenses também é um dos objetivos do evento. “Com a realização de oficinas de artesanato e de gestão como parte da programação, temos também o objetivo de favorecer a ampliação do acesso ao mercado e a valorização do artesanato regional”.

Para a diretora-presidente da FCMS, Mara Caseiro, é muito importante a Fundação de Cultura valorizar o trabalho dos artesãos. “Esta semana será de oportunidade de negócios para os artesãos, para agregar valor a esse produto. É uma oportunidade de comercializar os produtos e também oferecemos as oficinas para trazer aperfeiçoamento aos profissionais. Assim, a Fundação de Cultura valoriza a produção e a qualificação. Nosso artesanato traz uma cultura histórica, é um resgate de tradições. A produção artesanal é nosso patrimônio histórico, há um resgate da nossa cultura pelo artesanato. A Semana do Artesão também será um momento de entretenimento para a população”.

A Semana teve início com noite cultural na Plataforma da Estação Ferroviária, às 19h, com exposição do trabalho do mestre artesão Elpídio de Freitas, música, dança e sorteio de brindes.

Nesta quarta-feira (20.3), às 19h, na Assembleia Legislativa, acontece a Noite Honrosa, solenidade de entrega da Medalha Conceição dos Bugres aos artesãos que se destacaram em 2018. Deputados entregarão a medalha aos artesãos indicados pelas associações de artesãos como destaques na profissão em 2018.

Amanhã será o “Dia do Artesão na Casa”, exposição de artesanato dos homenageados pelas entidades do Setor Artesanal de MS, com apresentação musical e sorteio de brindes na Casa do Artesão, às 17h.

Na sexta-feira (22.3) será reinaugurado o Centro Referencial de Artesanato de Mato Grosso do Sul, às 19h, no Memorial da Cultura e da Cidadania. O Centro foi inaugurado em 21 de março de 2007, e expõe o acervo permanente do artesanato de referência cultural do Estado. Esteve fechado deste novembro de 2017 e agora é reinaugurado com novas aquisições ao acervo e restauração das peças antigas.

No sábado (23.3) será realizado o Café com Arte, na praça dos Imigrantes, às 10h, em homenagem aos artesãos, com feira de artesanato e apresentações culturais.

Encerrando a programação da Semana do Artesão, a Cidade do Natal recebe no domingo (24.3), às 16h, a Feira de Artesanato Mãos que Criam, com feira de artesanato, gastronomia, música, dança e poesia. São mais de 300 artesãos expondo seus produtos.

Como parte das homenagens aos artesãos, acontecem duas oficinas gratuitas de artesanato: a de Estamparia Artesanal e a de Fibra e Madeira. As duas oficinas incluem orientações artísticas e de gestão, oferecidas gratuitamente através de parceria firmada entre Sebrae/MS e FCMS.

A oficina de Estamparia Artesanal acontece no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, de 26 de março a 17 de abril, com as instrutoras Mary Saldanha (designer e pós-graduada em Artes Visuais e Cultura) e Paula Bueno (designer e pós-graduada em Design Gráfico). São oferecidas 20 vagas para pessoas a partir de 16 anos. As inscrições devem ser realizadas no Centro Cultural localizado na rua 26 de Agosto, 453 Centro. Somente serão aceitas inscrições feitas de forma presencial.

A oficina de Fibra e Madeira será realizada na Casa do Artesão de Três Lagoas, de 25 de março a 5 de abril, com a instrutora de artesanato em fibras Lucimar Maldonado. São oferecidas 30 vagas para pessoas a partir de 18 anos. As inscrições devem ser feitas na Casa do Artesão (avenida Aldair Rosa de Oliveira, 470 Centro) ou pelo telefone (67) 3029-1579 com o coordenador Eduardo Nakamura.

Mais informações sobre a Semana do Artesão na Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais pelo telefone (67) 3316.9107.