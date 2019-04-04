Em Corumbá, colégio Santa Teresa recebe homenagens pelos 120 anos de história

O prefeito de Corumbá Marcelo Iunes participou nesta manhã de quinta de uma caminhada alusiva aos 120 anos de fundação do Colégio Salesiano de Santa Teresa, que contou com a presença da primeira dama e Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, Amanda Cristiane Balancieri Iunes; além dos alunos, professores, ex-alunos salesianos.

Durante a caminhada que percorreu as ruas do centro da cidade, onde os alunos cantaram um samba enredo que foi feito para contar um pouco da história do colégio.

“Corumbá foi à segunda cidade do antigo Mato Grosso a receber a Missão Salesiana, que tinha como objetivo trabalhar com a juventude, fazer o bem no campo da educação, evangelização e plantou a sua primeira semente com a fundação do Santa Teresa”, explicou o diretor da Faculdade Salesiana de Santa Teresa, padre Jair Marques de Araújo.

As comemorações começaram na noite desta quarta-feira, 03 de abril, com uma sessão solene para homenagear toda a família salesiana que tem um papel extremamente importante de bem educar o cidadão pantaneiro. A sessão foi realizada no plenário da Casa do Barão de Vila Maria.

O prefeito Marcelo Iunes lembrou a época que estudou no Santa Teresa, com seus irmãos, e das partidas de futebol no sol escaldante do meio dia, após as aulas, dos amigos que lá estudaram e hoje caminham ao seu lado.

“Tenho uma lembrança muito boa do tempo da escola e hoje me sinto duplamente honrado, pois além de ter estudado no Santa Teresa, meu pai também estudou, se formou no Rio de Janeiro e voltou para ser professor dessa escola que há 120 anos vem formando profissionais em nossa região, sendo uma referência na educação corumbaense, que cresceu com o passar do tempo, mas sempre fiel aos ensinamentos de Dom Bosco e atento às mudanças impostas pelo tempo”, colocou o prefeito que também falou sobre a Faculdade de Santa Teresa e que “a ideia é trabalharmos junto com a Missão Salesiana lá em Brasília, visando à vinda de mais cursos superiores para Corumbá.

Roberto Façanha, presidente da Câmara Municipal, citou o padre Pasquale Forin, pois o conheceu logo que chegou a Corumbá, e demonstrou uma profunda admiração pelo trabalho que faz na cidade.

“A Missão Salesiana é uma instituição que se caracteriza pela atuação educativa em instituições de ensino nos níveis infantil, fundamental, médio e superior; nas suas paróquias, obras sociais e missões indígenas”, ressaltou citando também que, hoje, ex-alunos da escola se sobressaem nas mais diferentes áreas: advocacia, medicina, engenharia, agronomia, entre outros.

Estiveram presentes também os vereadores Tadeu Vieira, André da Farmácia, Cristóvão Contador e João Mário, além de Regina Panovitch Duran, que representou o deputado estadual Evander Vendramini; padre Pasquale Forin, Vigário Episcopal e representante da Missão Salesiana – Polo Corumbá; Capitão de Mar e Guerra Mauro Nicolasso, que representou o comando do 6º Distrito Naval; tenente Fernandes, representando o comando da 18ª Brigada de Infantaria, além de outras autoridades.

Homenageados

Durante a Sessão Solene, a Câmara homenageou 15 personalidades que fazem parte da história do Colégio Salesiano de Santa Teresa, com Moções de Congratulações.

Os homenageados da noite foram: Bispo Emérito de Corumbá, Dom Segismundo Martínez Alvares; vigário episcopal e responsável pelos projetos CAIJI, CRIPAM E Casa Marisa Pagen, padre Pasquale Forin; diretor da Faculdade Salesiana de Santa Teresa, padre Jair Marques de Araújo; reitor do Santuário e da Paróquia São João Bosco, padre Inácio Enaureu Martins da Silva.

Também foram homenageados o diretor administrativo e pedagógico do Colégio de Santa Teresa, padre Osvaldo dos Santos; diretor geral da Missão Salesiana - Polo Corumbá, padre Eduardo Moura; inspetor geral da Missão Salesiana, padre Gildásio Mendes; a coordenadora pedagógica Cleidy Marluce Alves Baiaroski; a coordenadora do curso de Direito Faculdade Salesiana de Santa Tereza, Maria Carolina Scheeren do Valle.

E os servidores do setor administrativo Sérgio Maciel, Paulo da Costa Silva e Cristiane Pereira da Silva; a professora mais antiga do Colégio Salesiano de Santa Teresa, Natividade Mercedes Achucarro; a professora mais antiga do Ensino Fundamental I, Sônia Mara Monteiro, e a servidora do setor administrativo, educadora de pátio Marina Rodrigues de Siqueira.

História

Fundado em 04 de abril de 1899, o Colégio Salesiano de Santa Teresa é a escola particular mais antiga de Corumbá, responsável pela formação de muitos profissionais e até políticos que, hoje, atuam na sociedade corumbaense, no Estado e no Brasil.

Sempre fiel aos ensinamentos de Dom Bosco e dentro de um sistema político, social e religioso diferente daquele da sua fundação, atento aos sinais dos tempos, o Colégio Salesiano de Santa Teresa leva avante, não sem sacrifícios, o estandarte da educação integral de centenas de crianças e jovens dessa imensa região pantaneira.

A base pedagógica da educação salesiana, centrada na pedagogia do amor, tem sua continuidade na presença e dedicação de tantos educadores que juntamente com os salesianos, garantem a continuidade desta obra centenária.

O espírito arrojado e inovador em suas atividades pedagógicas faz do Colégio Santa Teresa, uma referência em educação na cidade e no estado. Ao longo desses 120 anos, o colégio tem deixado marcas positivas e profundas para toda a comunidade corumbaense e região.