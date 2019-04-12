Há oito anos, Banda Municipal de Bodoquena completa terra de belezas com música

Em terra de riquezas e belezas naturais, a melodia soa como indispensável na vida de moradores de Bodoquena, município a 137 quilômetros de Aquidauana. Por isso, há oito anos, a “Banda Municipal de Bodoquena” se faz presente, levando música e arte para quem vive ou só visita o município.

Atualmente, sob a direção musical e regência do Maestro Deyvid Felizardo, de 31 anos, a banda atende 90 crianças e jovens e conta com um corpo coreográfico de 30 meninas.

Os alunos têm aulas de teoria musical, leitura musical, prática instrumental em trompete, trombone, saxofone alto, saxofone tenor, clarineta, ephonio, tuba, trompa, flugelhorn, caixa tenor, Bumbo, prato, violão e violino e também musicalização a partir dos seis anos.

Assim como inúmeras crianças, a música era um sonho de infância para Deyvid. “Quando via meu pai regendo coral, queria fazer assim “mexer os braços”, ou seja, me tornei maestro. Outro sonho realizado” descreve.

A banda foi fundada em 2011 com o maestro Rodrigo Araujo Parducci que ficou na regência até 2013. Hoje, a banda participa de atividades e eventos com apresentações musicais. Entre os ritmos, a banda apresenta música popular brasileira, clássicos regionais, nacionais e internacionais.

Entre os eventos estão conferências, inaugurações, campeonatos e cerimônias, festivais e desfiles cívicos e cerimônias, em Bodoquena e municípios vizinhos.

Destacam-se na trajetória da banda os eventos de inauguração do fórum da comarca de Miranda, Festival de Inverno de Bonito, Festival de Bandas em Aquidauana e aniversário da escola Fundação Bradesco.

De acordo com o maestro, quem quiser participar da banda, no próximo semestre haverá oportunidade. “Vamos abrir nova turma”, finaliza.