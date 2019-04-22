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Miss e Mister Indígena 2019 chega com novidade no fim de semana

Thailla Torres

Publicado em 22/04/2019 às 16:43

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No próximo sábado (27), acontece a 9ª edição do Concurso Miss e Mister Indígena da Aldeia Jaguapiru, em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Neste ano, a participação de uma candidata transgênero promete quebrar tabus.

No mês em que se comemora o "Dia do Índio", 19 de abril, a AJI (Associação dos Jovens Indígenas) realiza o concurso pela última vez.

A associação esteve à frente de três organizações, mas as próximas edições deverão ser promovidas por outro grupo. O motivo não foi detalhado.

Todos os participantes passaram por seletiva e ao todos 22 candidatos seguiram no processo; 11 homens e 11 mulheres. A festa ocorre na Escola Indígena Tengatui Marangatu a partir das 19h.

O evento também contará com apresentações culturais da comunidade, venda de artesanato e comidas típicas. Alguns grupos de Amambai também deverão participar. (Com informações de Campo Grande News)

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