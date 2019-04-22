Miss e Mister Indígena 2019 chega com novidade no fim de semana

Região
No próximo sábado (27), acontece a 9ª edição do Concurso Miss e Mister Indígena da Aldeia Jaguapiru, em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Neste ano, a participação de uma candidata transgênero promete quebrar tabus.
No mês em que se comemora o "Dia do Índio", 19 de abril, a AJI (Associação dos Jovens Indígenas) realiza o concurso pela última vez.
A associação esteve à frente de três organizações, mas as próximas edições deverão ser promovidas por outro grupo. O motivo não foi detalhado.
Todos os participantes passaram por seletiva e ao todos 22 candidatos seguiram no processo; 11 homens e 11 mulheres. A festa ocorre na Escola Indígena Tengatui Marangatu a partir das 19h.
O evento também contará com apresentações culturais da comunidade, venda de artesanato e comidas típicas. Alguns grupos de Amambai também deverão participar. (Com informações de Campo Grande News)
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