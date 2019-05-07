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Cinema gratuito deste sábado em Corumbá exibe “Porco Rosso”

Animação japonesa será exibida para toda família

Thailla Torres

Publicado em 07/05/2019 às 15:33

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No Sesc Corumbá, a exibição deste sábado, às 18 horas, será da animação japonesa “Porco Rosso”. Na Itália entre as duas guerras, caçadores de prémios ganham a vida a lutar contra os piratas do ar que aterrorizam o Mar Adriático. Um deles é Marco Porcellino, mais conhecido por Porco Rosso. Gina, cantora e proprietária do Hotel Adriano, situado numa pequena ilha, não desiste de tentar convencê-lo de que vale a pena procurar a humanidade, mas Porco resiste a falar do passado e detesta o único vestígio desses tempos – uma fotografia que mostra o seu rosto antes de assumir os agora característicos contornos porcinos

Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. 

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