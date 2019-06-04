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Corumbá

Festeiros de São João podem fazer cadastramento até o dia 7 de junho

Corumbá vai realizar o cadastramento e recadastramento dos festeiros juninos.

Thailla Torres

Publicado em 04/06/2019 às 16:21

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Corumbá vai realizar o cadastramento e recadastramento dos festeiros juninos. Para o cadastramento, é preciso apresentar cópia do RG; cópia do CPF; comprovante de residência; e cópia do Certificado de Agente Municipal de Cultura, expedido no ano de 2017 ou 2018, ou declaração expedida pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de  Corumbá, informando que realiza o Festejo, caso em que devem ser comprovadas as exigências necessárias.

Também é preciso apresentar um breve relato histórico do festejo que realiza, contendo o máximo de informações possíveis, por exemplo: o motivo de realização, se está atrelado à devoção e qual a religião, se segue uma tradição familiar, se o festejo abrange uma comunidade, o número de famílias atingidas e se há documentos (fotos, filmagens, parte de trabalhos acadêmicos de pesquisa) que comprovem a realização dos festejos em anos anteriores.

O cadastramento será realizado no período de 29 de maio a 07 de junho, em dias úteis, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h, no Museu Municipal Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória, rua Cuiabá, 1181. Os festeiros que cumprirem os requisitos estabelecidos para o cadastro, tendo interesse, poderão inclusive receber auxílio financeiro, a título de “apoio cultural”.

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