Morre aos 86 anos a atriz Sônia Guedes, estrela da televisão e do teatro

A atriz Sônia Guedes, de 86 anos, morreu na noite de segunda-feira (3), em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do SBT, a causa da morte foi câncer.

Sônia Oliveira Guedes nasceu em Santo André, no ABC paulista, em 22 de novembro de 1932. Em 1967, se formou em Artes Cênicas na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP). Sônia também tinha formação em canto e piano.

Iniciou seu trabalho como atriz aos 14 anos, no teatro amador e de rua. Seu primeiro trabalho para a TV foi em “Vila Sésamo”, em 1972. Sônia também aturou em “Malu Mulher” (1979), “Barriga de Aluguel” (1990), “Luz do Sol” (2007), entre outras novelas da Globo.

Seu trabalho mais recente foi na novela “Chiquititas” (2014), para o SBT. Sônia também tem história no cinema. Sua estreia nas telonas foi no filme “Noite em chamas” (1978), inspirado no longa americano “Inferno na Torre”. Seu último projeto para as telonas foi em “O amor no divã” (2016).

A atriz recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira. O mais recente deles celebrou no Festival de Cinema Luso-brasileiro, em 2011, quando levou o troféu de Melhor Atriz por seu trabalho em “Histórias que Só Existem Quando Lembradas”.

Em 2009, foi retratada pela dramaturga Adélia Nicolete como uma pessoa de "delicadeza ímpar", "feita de pura poesia" no livro “Sônia Guedes: Chá das Cinco”, que integra a Coleção Aplauso Perfil..