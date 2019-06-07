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Luto no rock

Figura do rock, Serguei morre aos 85 anos no Rio de Janeiro

O músico estava internado desde o dia 6 de maio.

Thailla Torres

Publicado em 07/06/2019 às 13:48

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Após 85 anos de vida e mais de 55 de música, o roqueiro Serguei se despediu dessa vida. O músico faleceu na manhã desta sexta-feira (7), após um mês internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em Volta Redonda, no sul do Rio de Janeiro.

Conforme o portal G1, o músico estava internado desde o dia 6 de maio. Nascido em 1933 e batizado como Sérgio Augusto Bustamente, Serguei foi uma das maiores figuras do rock brasileiro, ganhou fama como affair de Janis Joplin e era respeitado por fazer rock no Brasil desde 1966.

Era conhecido por fazer versões de clássicos do estilo, sempre com performance exagerada e visual típico dos fãs de rock dos anos 60, 70 e 80. Usava roupas rasgadas, maquiagem, vários acessórios, camisas pretas e cabelos longos.

Serguei se apresentou em quatro edições do Rock in Rio e teve a casa em Saquarema (RJ) transformada em um museu do rock.

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