Para celebrar 40 anos de carreira, aquidauanense Gilson Espíndola grava DVD

Comemorando quatro décadas de composição, o cantor Gilson Espíndola grava o primeiro DVD de sua carreira, o “Dois Caminhos – 40 Anos de Música”, em show para convidados, e disponibiliza o material para público no ainda no segundo semestre. O projeto foi financiado pelo Fmic - Fundo Municipal de Investimento Cultural, de 2018, da Sectur -Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande.

Referência na música campo-grandense, desde que começou no final dos anos 1970, Gilson Espíndola tem dois discos lançados, o “Tudo Azul”, em 1998, e o “Mosaico”, de 2000. Já participou de bandas famosas em todo o Mato Grosso do Sul, como Benvirá e Grupo Therra.

O repertório de seu primeiro DVD traz composições assinadas por ele e várias delas inéditas e produzidas com parceiros. Será a primeira vez que o cantor vai gravar “Madre Canaã”, composição de Gílson com Alexandre Saad, que se tornou sucesso da dupla Américo & Nando. Os outros parceiros que estarão no repertório são Gilmar Xavier, Gilvandro Filho, Marcos Mendes, Rodrigo Teixeira, Renan Nonato, Celito Espíndola e Paulo Gê na gravação do DVD.

A direção musical está a cargo do próprio Gilson e Otávio Neto (teclados). A banda será formada por Adriel Santos (bateria), Erick Jadiel (baixo), Junior Matos (sopro), Renan Nonato (sanfona), Ton Alves (guitarra) e Yan (sopro). Estão previstas ainda uma apresentação na APAE e em uma escola pública da Capital.

Sobre o músico - Gílson Espíndola nasceu em Aquidauana em 19 de agosto de 1963. Ele é formado em Educação Física pela UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, profissão que exerceu até 1993, quando retornou à música. Especializou-se como engenheiro de áudio, área em que assinou diversos trabalhos. É concursado do Governo de MS desde 1998 e é proprietário do Estúdio X, onde realiza gravações de áudio e produções musicais.

Sobre o FMIC - No último ano o FMIC investiu mais de R$ 3 milhões em 36 projetos nas áreas de audiovisual, artes cênicas, dança, circo, artes visuais, fotografia, capoeira, cultura popular, literatura, moda, design, música e patrimônio.