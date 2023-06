Festas juninas começaram no dia 4 e invadem julho em Aquidauana

Festas em Aquidauana seguem nos meses de junho e julho / Prefeitura Aquidauana

No ritmo da canção, “pula a fogueira iaiá, pula a fogueira ioiô”, a prefeitura de Aquidauana organiza as festas juninas do município para aquecer e dar alegria à população. Embalada no melhor do forró para os meses de junho e de julho, a Secretaria Municipal de Educação com as direções, coordenadores e professores e APMs, abriram o calendário de festas e desde o dia, 4 de junho, o CMEI Marisa Nogueira Rosa Scaff e Escola Municipal CAIC Antônio Pace deram início à temporada mais animada do ano, com quadrilhas animadas nos arraiás das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil.

As tradicionais e folclóricas festas juninas e julinas, além de serem uma expressão cultural, promovem momentos de muita alegria e confraternização entre alunos, pais e responsáveis, além de toda a comunidade escolar, que chega para se divertir e aproveitar o bom forró e os quitutes, que são um atrativo especial nesses dias de “festa caipira”, como também é chamada.

A animação foi a mesma no último sábado, 17, na Escola Municipal Polo Pantaneira Núcleo Escolar na Fazenda Santana, onde a animação não foi menor, e também promete ser a mesma no dia 24 de junho, dia de São João, no arraiá da Escola Polo Pantaneira da Fazenda Joazeiro, a partir das 18 horas, quando o público poderá chegar para mais uma noite de muita cultura, folclore e forró pé de serra.

Aquidauana segue em ritmo de forró também no mês de julho

A fogueira será “acesa” e a quadrilha entra no arraiá, a partir do dia 8 e segue até o dia 16 de julho. No sábado 08, pode ter quentão e casamento na roça, nas festas julinas que irão acontecer no CMEI Vereador Ademir Brites e nas Escolas Antônio Trindade e Franklin Cassiano (distrito de Camisão) e Polo Pantaneira Núcleo Vale do Rio Negro (Fazenda Campo Novo), todas a partir das 18 horas, e o público pode chegar com animação e dança no pé.



A sanfona segue tocando no domingo, 9, e a afinação do forró será no Centro Municipal de Alfabetização (CMA) Rotary Club com uma festa familiar, a partir das 10h e o CMEI Andrea Pace de Oliveira, também às 10 horas, com animação no Clube Arpa (Associação Recreativa Paraguaia de Aquidauana), que fica na Rua Treze de Junho, 680, na Vila Cidade Nova.

Veja aqui a agenda das festas julinas

Para quem não teve como se divertir nas festas anteriores, poderá aproveitar a festa julina, a ser realizada no dia 15 de julho, durante todo o dia no Núcleo Joaquim Alves Ribeiro, na Fazenda Taboco; no mesmo dia, a partir das 17h30 o arraiá segue animado na Escola Luiz Mongelli. Em Cipolândia, a “fogueira assa a batata-doce”, a partir das 18h30, na Escola Ada Moreira Barros.

Em Piraputanga, a sanfona, a quadrilha e a animação para celebrar São João Batista, acontecem nos dias 23 e 24 de junho.

Quem não aproveitar esse calendário de festa junina e julina em Aquidauana, só terá outra oportunidade no próximo ano.