Corumbá celebra São João no Porto Geral entre os dias 22 e 25

As festas serão de 22 a 25 de junho 2023 / Prefeitura Corumbá

O mês de junho é um dos meses mais festeiros do ano e de uma riqueza de expressão folclórica e cultural importantíssima para nossa cultura: as festas juninas.

O Mato Grosso do Sul, com suas regiões, não deixa de celebrar e apresentar comemorações com essa temática. A cidade de Corumbá, um dos municípios que mais representa essa manifestação cultural, está preparada para as festas de São João e São Pedro. Santos católicos, porém, que proporcionam uma celebração cultural para além de um credo.

Festas no Porto Geral vão do dia 22 a 25 de junho

No calendário do município, as festas serão de 22 a 25 de junho, quando o Porto Geral estará repleto de atrações para celebrar uma das mais importantes manifestações culturais da região.

A festa vai contar com diversas apresentações artísticas, Praça de alimentação, artesanato, Concursos de Quadrilhas e os tradicionais, andores e banho de São João no rio Paraguai.

A partir desta segunda-feira, dia 19, às 18 horas tem início esse movimento como um “esquenta”, com a certificação de festeiros do banho de São João e a exibição do documentário “Banho de São João - nas águas do Rio Paraguai”, no auditório do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), na rua América, 438, no centro de Corumbá. O Banho de São João recebeu em 2021, o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil.