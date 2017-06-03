Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 01:55

Buscar

Últimas notícias
X

Agenda

Seminário discutirá regularização fundiária em MS

O direito ao bem imóvel deve ser alcançado por todos aqueles que os detêm legitimamente

Renan Nucci

Publicado em 03/06/2017 às 09:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Frente Parlamentar para a Regularização Fundiária no Estado realizará na próxima quarta-feira (7/6), às 13h, no Plenário Júlio Maia, um seminário que debaterá os desafios  e as perspectivas para Mato Grosso do Sul. De acordo com o deputado Renato Câmara (PMDB), serão discutidas ações que propiciem agilidade e segurança nos processos, tanto os que abrangem a área rural quanto os urbanos.

“Vamos somar esforços, envolvendo o poder público e instituições que atuam, de forma direta ou indireta, com políticas públicas voltadas à regularização fundiária. O direito ao bem imóvel deve ser alcançado por todos aqueles que os detêm legitimamente, permitindo assim que inúmeras relações da vida social sejam igualmente desembaraçadas”, destacou Câmara.

Foram convidados para participar do evento representantes da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul), Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul (Anoreg), universidades, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf), Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Cooperativa de Crédito Rural Solidário (Cresol), Federação da Agricultura Familiar (FAF), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Ministério Público Estadual (MPE), Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Groso do Sul (OAB-MS), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), Defensoria Pública do Estado, Agência Estadual de Habitação Popular (Agehab) e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Divino Espírito Santo

Às 8h30 de segunda-feira (5/6), no Plenarinho Nelito Câmara, acontecerá a Santa Missa. A celebração será realizada pelo padre Micael Carlos, da Catedral São José de Coxim, e terá a participação dos festeiros e alferes da bandeira. O evento faz parte da programação da Festa do Divino Espírito Santo.

Durante a semana, os festeiros, alferes e músicos irão visitar residências em Campo Grande acompanhados da bandeira do Divino, levando as bênçãos do Espírito Santo aos católicos e arrecadando recursos para a celebração da festa no mês de julho, em Coxim. O presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi (PMDB), é o autor da Lei 3.586, que inclui no Calendário Cívico e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul, a Festa do Divino Espírito Santo.

“A festa já incorporou nas ações da Assembleia Legislativa. É o festejo religioso mais antigo do Estado, tendo registros históricos centenários. É um momento de fé e confraternização”, ressaltou o presidente.

Terça-feira (6/6), às 8h, no Plenarinho, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) estará reunida para apresentar a análise dos aspectos legal e constitucional dos projetos em tramitação na Casa de Leis. Beto Pereira (PSDB), Lídio Lopes (PEN), Professor Rinaldo (PSDB), Renato Câmara e Pedro Kemp (PT) são os membros titulares. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Setembro Amarelo

Com 180 tentativas de suicídio, projeto quer falar de prevenção nas escolas

Lei

Em MS, decisão sobre criminalização da homofobia é comemorada

TV

Fim de uma era? ‘Pânico’ chega ao fim após 14 anos no ar, diz colunista

Programa deve chegar ao fim em dezembro

Greve

Greve de agentes penitenciários atinge 90% de adesão em MS

Publicidade

Corte de gastos

Corte de gastos pode fechar 11 postos da PRF e abrir fronteira ao tráfico

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo