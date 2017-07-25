Consumidores de energia de MS serão ouvidos sobre qualidade do serviço

A partir de 18 de agosto, até 1º de novembro, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vai ouvir 328 consumidores de 11 municípios de Mato Grosso do Sul – a maioria deles atendidos pela Energisa-MS – para captar a percepção quanto à qualidade dos serviços prestados.

A escolha dos consumidores, todos residenciais, será feita aleatoriamente pela Aneel. A presidente do Concen (Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa-MS), Rosimeire Cecília da Costa, que no Conselho representa a Fecomério-MS, explica a importância da pesquisa, que é feita por amostragem.

“É o momento de o consumidor se manifestar sobre a relação de custo e benefício, se confia no fornecedor, se há muitas interrupções e a duração, ou seja apresentar sua percepção para que a Aneel avalie a concessionária e possa trabalhar na regulamentação que afeta o setor”.

Pesquisa – No Estado, a Aneel vai ouvir consumidores de Água Clara, Amambai, Anastácio, Campo Grande, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba e Três Lagoas. A pesquisa compõe o Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC), com foco na melhoria contínua dos serviços.