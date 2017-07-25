Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 02:03

Buscar

Últimas notícias
X

Economia

Consumidores de energia de MS serão ouvidos sobre qualidade do serviço

No Estado, a Aneel vai ouvir consumidores de Anastácio e mais dez municípios

Flavio Brito

Publicado em 25/07/2017 às 16:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A partir de 18 de agosto, até 1º de novembro, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vai ouvir 328 consumidores de 11 municípios de Mato Grosso do Sul – a maioria deles atendidos pela Energisa-MS – para captar a percepção quanto à qualidade dos serviços prestados.

A escolha dos consumidores, todos residenciais, será feita aleatoriamente pela Aneel. A presidente do Concen (Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa-MS), Rosimeire Cecília da Costa, que no Conselho representa a Fecomério-MS, explica a importância da pesquisa, que é feita por amostragem.

“É o momento de o consumidor se manifestar sobre a relação de custo e benefício, se confia no fornecedor, se há muitas interrupções e a duração, ou seja apresentar sua percepção para que a Aneel avalie a concessionária e possa trabalhar na regulamentação que afeta o setor”.

Pesquisa – No Estado, a Aneel vai ouvir consumidores de Água Clara, Amambai, Anastácio, Campo Grande, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba e Três Lagoas. A pesquisa compõe o  Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC), com foco na melhoria contínua dos serviços.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo