Gasolina em Mato Grosso do Sul é a segunda mais cara do Centro-Oeste

Economia
Preço médio do combustível é de R$ 3,807, segundo pesquisa da ANP
Levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP) aponta leve aumento no preço da gasolina praticado em Mato Grosso do Sul na semana encerrada hoje, 30 de setembro.
O valor médio negociado pelo litro do combustível é de R$ 3,807, enquanto que até dia 23 poderia ser encontrado a R$ 3,800.
Apesar da estabilidade, é o segundo maior valor do Centro-Oeste, ficando atrás somente do Distrito Federal, R$ 4,106.
A pesquisa da ANP foi feita em 29 postos de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã. O maior valor médio praticado pela gasolina foi encontrado em Corumbá, R$ 4,051.
Em Campo Grande, em que 31 postos foram avaliados, o preço médio é de R$ 3,757, variação entre o mínimo de R$ 3,267 e o máximo, R$ 3,474.
Já em relação ao diesel, a média estadual é de R$ 3,442 e, a exemplo da gasolina, Corumbá lidera os maiores valores negociados, com preço médio de R$ 3,668. Na Capital sul-mato-grossense, a média é de R$ 3,385.
Economia
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