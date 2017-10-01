Gasolina em Mato Grosso do Sul é a segunda mais cara do Centro-Oeste

O valor médio negociado pelo litro do combustível é de R$ 3,807, enquanto que até dia 23 poderia ser encontrado a R$ 3,800.

Levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP) aponta leve aumento no preço da gasolina praticado em Mato Grosso do Sul na semana encerrada hoje, 30 de setembro.

Apesar da estabilidade, é o segundo maior valor do Centro-Oeste, ficando atrás somente do Distrito Federal, R$ 4,106.

A pesquisa da ANP foi feita em 29 postos de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã. O maior valor médio praticado pela gasolina foi encontrado em Corumbá, R$ 4,051.

Em Campo Grande, em que 31 postos foram avaliados, o preço médio é de R$ 3,757, variação entre o mínimo de R$ 3,267 e o máximo, R$ 3,474.

Já em relação ao diesel, a média estadual é de R$ 3,442 e, a exemplo da gasolina, Corumbá lidera os maiores valores negociados, com preço médio de R$ 3,668. Na Capital sul-mato-grossense, a média é de R$ 3,385.