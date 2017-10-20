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JBS anuncia que retomará abates após acordo em ação de bloqueio de bens

Empresa vai retomar compra e abates na terça-feira

Daniele Valentin

Publicado em 20/10/2017 às 20:30

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A empresa JBS anunciou que vai retomar os abates nas sete unidades frigoríficas em Mato Grosso do Sul na próxima terça-feira (24). Há três dias o grupo decidiu suspender as operações em razão de bloqueio de bens no valor de R$ 730 milhões determinado pela Justiça após pedido da Assembleia Legislativa. A empresa abate em média 6 mil bovinos por dia no Estado. Na última quinta-feira (19), cerca de 500 funcionários da JBS de Anastácio protestaram em frente à Prefeitura Municipal.

A retomada dos trabalhos se dará em razão de decisão da CPI da JBS, da Assembleia Legislativa de incluir acordo na ação judicial que implicou no bloqueio financeiro. Dessa forma, provavelmente o judiciário desbloqueará os bens da empresa.

O grupo assumiu também o compromisso de manter as atividades normais e o emprego dos cerca de 15 mil funcionários que atuam em Mato Grosso do Sul.

Outra ação que também pede o impedimento dos bens, formulada por dois advogados, não é assunto do acordo, mas a empresa acredita que essa ação popular pode ficar prejudicada após a retirada do primeiro processo que resultou no bloqueio.

O governador Reinaldo Azambuja destacou, durante a reunião, que as conversas mantidas com a JBS foram de Governo do Estado com a empresa, independentemente das questões relacionadas a holding J&F, uma das donas da JBS. “A nossa preocupação foi em garantir as atividades da empresa e principalmente manter o emprego dos trabalhadores, para que a gente pudesse dar tranquilidade a essas pessoas que estavam vivendo o medo de perderem o emprego”, comentou.

A expectativa é que a minuta que detalhará o acordo e que será incluído na ação por parte dos deputados e as garantias da empresa seja assinada na segunda-feira (23) e o grupo JBS informou que vai retomar a compra e abates de bovinos no dia seguinte, terça-feira, em ritmo normal.

Protestos

Cerca de 500 funcionários da JBS de Anastácio protestaram em frente à Prefeitura Municipal na manhã desta quinta-feira (19) após paralisação geral da unidade no município. A empresa de alimentos também travou as atividades em outros seis frigoríficos de Mato Grosso do Sul após bloqueio de R$ 730 milhões. O frigorífico de Anastácio emprega cerca de 600 funcionários.

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