Mesmo pronto, Porto Seco pode se tornar inutilizável e inviável

Fracasso
Não há garantia de que o espaço entrará em operação
A Prefeitura de Campo Grande vai manter a licitação do Terminal Intermodal, localizado no anel viário na saída para Sidrolândia, mesmo considerando a obra inviável. Parada desde 2012, a construção começou em 2007 e já teve investimento de R$ 23,2 milhões, mas depende de R$ 4,2 milhões para conclusão, sendo R$ 3,3 milhões sairão de saldo do convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), de 2007 e R$ 946 mil de contrapartida da prefeitura.
“Estamos tentando achar algumas alternativas. Porque na realidade aquilo lá foi criado para que fosse um Porto Seco e não só um Pólo Intermodal. Só isto não sustenta para tocar, não é viável. Temos que estudar outras alternativas para saber o que é melhor para Campo Grande”, afirmou o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia e Agronegócio (Sedesc), Luiz Fernando Buainain.
A questão é que se o local funcionar apenas como terminal, seu uso estará restrito à recepeção e armazenamento de mercadorias, sem caráter alfandegário. Já como Porto Seco, empresas poderão se insralar no espaço, criando demandas de importação e exportação.
A discussão sobre o futuro da área está sendo feita enquanto o processo de licitação e conclusão seguem.
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