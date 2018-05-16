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IGP-10 registra inflação de 1,11% em maio

Segundo a FGV, a taxa foi puxada pelos preços no atacado

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/05/2018 às 10:01

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O Índice Geral de Preços–10 (IGP-10) registrou inflação de 1,11% em maio, taxa superior ao 0,56% de abril. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o indicador acumula taxas de inflação de 3,18% no ano e de 3,58% em 12 meses.

A taxa foi puxada pelos preços no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede esse segmento, subiu de 0,70% em abril para 1,55% em maio.

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• Inflação sobe para 0,22% em abril e vai para 2,76% em 12 meses

• Inflação pelo IPC-S sobe de 0,17% para 0,34%

• Prévia da inflação é de 0,21%, a menor para abril desde 2006

Outro subíndice que teve alta na taxa de inflação foi o Índice Nacional de Custo da Construção, que passou de 0,30% para 0,34%.

O Índice de Preços ao Consumidor, que acompanha a variação do varejo, caiu de 0,28% em abril para 0,26% em maio.

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