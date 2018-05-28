Carne bovina tem alta de preços no varejo e risco para reposição dos estoques

Mercado de carne bovina com alta de 0,4%, em média, nos supermercados e açougues em São Paulo, de 0,5% no Rio de Janeiro e estabilidade em Minas Gerais e no Paraná.

No varejo, por enquanto, não é possível entender quanto deste comportamento altista é por conta da redução no abastecimento, em função da greve dos caminhoneiros. Mesmo o varejista que ainda não repôs o estoque, sabe que quando isso ocorrer, mantido este cenário, deve encontrar alguma dificuldade.