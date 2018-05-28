Carne bovina tem alta de preços no varejo e risco para reposição dos estoques

Agronegócio
No varejo, por enquanto, não é possível entender quanto deste comportamento altista é por conta da redução no abastecimento
Mercado de carne bovina com alta de 0,4%, em média, nos supermercados e açougues em São Paulo, de 0,5% no Rio de Janeiro e estabilidade em Minas Gerais e no Paraná.
No varejo, por enquanto, não é possível entender quanto deste comportamento altista é por conta da redução no abastecimento, em função da greve dos caminhoneiros. Mesmo o varejista que ainda não repôs o estoque, sabe que quando isso ocorrer, mantido este cenário, deve encontrar alguma dificuldade.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS