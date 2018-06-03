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Economia

Petrobras aumenta preço da gasolina em 2,25% nas refinarias

Em um mês, o combustível acumula alta de preço de 11,29%

Renan Nucci

Publicado em 03/06/2018 às 08:05

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A Petrobras aumentou ontem (2) em 2,25% o preço da gasolina em suas refinarias. De ontem para hoje, o litro do combustível ficou 4 centavos mais caro, ao passar de R$ 1,9671 para R$ 2,0113, de acordo com a estatal.

Em um mês, o combustível acumula alta de preço de 11,29%, ou seja, de 20 centavos por litro, já que em 1º de maio, o combustível era negociado nas refinarias a R$ 1,8072.

O preço do diesel, que recuou 30 centavos desde o dia 23 de maio, no ápice da greve dos caminhoneiros, será mantido em R$ 2,0316 por 60 dias.

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