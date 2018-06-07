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Economia

Gasolina: Petrobras deve contribuir com ANP na formação de preços

No último dia 5, em nota, a Petrobras já havia informado a predisposição de colaborar com as discussões

Renan Nucci

Publicado em 07/06/2018 às 13:45

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O presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, reafirmou hoje (7), no Rio de Janeiro, a predisposição da estatal de contribuir com a audiência pública, no âmbito da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com vistas a definir a periodicidade dos reajustes do preço da gasolina.

"A Petrobras vai aguardar o processo da consulta publica, que me parece ter dois pilares claros: liberdade e competição. Então, nós vamos aguardar com calma este processo e vamos contribuir para a consulta. Mas, só vamos tomar alguma decisão sobre a atuação comercial da Petrobras após as conclusões [da consulta]”, disse.

Liberdade e transparência

Ele lembrou que o processo conduzido pela agência reguladora está apenas no seu início e que a empresa "não sabe o final dele. O que me parece claro é que os pilares que o norteiam são de liberdade, transparência e competição".

Monteiro lembrou que a Petrobras hoje vem praticando reajuste diário, no caso da gasolina, dentro do padrão de atuação comercial e que, por isso mesmo, "a postura da companhia é de aguardar o resultado da consulta e apenas após o resultado, com a qual a gente vai contribuir, a gente vai  tomar uma decisão, até porque a companhia não sabe o resultado da pesquisa".

No último dia 5, em nota, a Petrobras já havia informado a predisposição de colaborar com as discussões lideradas pela ANP.

"Um diálogo que permita a formação de preços, alinhada às condições de mercado e maior previsibilidade, como proposto pela ANP, pode resultar em maior competição, ao mesmo tempo em que mantém a liberdade para formação de preços da Petrobras e demais atores do setor de óleo e gás" disse a empresa.

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