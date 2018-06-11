Dólar abre em alta cotado a R$ 3,72

Mercado
A alta registrada no começo da semana é de 0,44% na cotação
O dólar abriu a semana registrando alta de 0,44% na cotação, valendo R$ 3,7228 na venda, depois da ação do Banco Central na última sexta-feira (8), quando conseguiu conter as altas seguidas da moeda norte-americana.
Os investidores aguardam a decisão do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, que anunciam a nova taxa de juros para esta semana.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abriu a semana em alta de 0,43%, com 73.252 pontos, às 10h20. As ações preferenciais da Petrobras oscilavam no início do pregão, operando em queda de 3,24% às 10h20 e revertendo para uma alta de 2,16% às 10h28.
Economia
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