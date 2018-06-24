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MS gerou 1.503 empregos a mais entre janeiro a maio de 2018 em relação ao mesmo período de 2017

O resultado representa um aumento de 37,3% na geração de emprego no Estado

Renan Nucci

Publicado em 24/06/2018 às 07:45

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De janeiro a maio de 2018 foram gerados 1.503 empregos a mais em Mato Grosso do Sul em relação ao mesmo período do ano passado. Nos cinco primeiros meses de 2018, o saldo acumulado de criação de vagas com carteira assinada no Estado foi de 5.524, ante 4.021 criadas no mesmo período de 2017.

O resultado representa um aumento de 37,3% na geração de emprego no Estado, segundo os dados da Carta de Conjuntura do Mercado de Trabalho no mês de maio, elaborada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). 

“Os destaques no mês de maio foram para os setores ligados a Serviços, com 266 novas vagas geradas, principalmente em Administração Imobiliária com 185 e Ensino com 132 novas vagas. Em termos de municípios, o destaque é para Campo Grande que acumula de janeiro a maio deste ano a criação de 1.453 novas vagas”, comenta o secretário da pasta, Jaime Verruck.

O resultado isolado no mês de maio de 2018, de acordo com os dados da Carta de Conjuntura extraídos do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego (Caged-MTE), indica que foram fechados 287 empregos formais no Estado. Os setores que mais fecharam vagas foram o da Agropecuária (380 vagas) e da Indústria (231 vagas) em maio. No acumulado dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul apresentou uma redução de 5.058 empregos formais.

O município de Campo Grande apresentou melhor resultado com geração de 1.453 novos postos de trabalho, seguido de Sonora com 553 novos postos de trabalho. Os piores resultados verificados para Cassilândia, com destruição de 464 empregos formais e Três Lagoas com redução de 408 empregos formais.

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