Caminhoneiros já abastecem diesel a R$ 3,29 em postos da Capital

Mercado
O preço dos combustíveis ainda oscila no Estado, mas o mercado começa a se estabilizar
A queda mais acentuada do preço do óleo diesel, depois das medidas tomadas pelo Governo do Estado, que reduziu a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 12%, já é percebida na bomba nesta semana. Alguns postos de Campo Grande comercializam o derivado a R$ 3,29, depois de o valor chegar a R$ 3,99 após a greve dos caminhoneiros, com tendência de continuar em declínio.
Nova pesquisa dos preços de combustíveis praticados na Capital, em elaboração pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), deve confirmar a redução crescente do preço do diesel, apontando para um cenário de estabilização do mercado.
“O mercado está se ajustando, inclusive para a gasolina, e a redução do ICMS foi primordial para baixar o diesel”, afirma o superintendente do Procon estadual, Marcelo Salomão.
O preço dos combustíveis ainda oscila no Estado, mas o mercado começa a se estabilizar e o valor mínimo do óleo diesel na bomba na semana passada, em Campo Grande, chegou a R$ 3,344, conforme levantamento preliminar do Procon-MS. No período de 16 a 23 de junho, pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP) apontou o diesel em R$ 3,399 na Capital, com variação de R$ 0,055. O preço médio ainda apresentava alta: R$ 3,476.
Desde a vigência do decreto que reduz a alíquota do ICMS do diesel, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja no dia 6 de junho, o preço do derivado passou de R$ 3,417 para R$ 3,344, com redução de R$ 0,083, conforme a última pesquisa realizada pelo Procon Estadual. Os preços desta semana, apontados pelos caminhoneiros, no entanto, revelam uma queda mais acentuada.
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