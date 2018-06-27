Caminhoneiros já abastecem diesel a R$ 3,29 em postos da Capital

A queda mais acentuada do preço do óleo diesel, depois das medidas tomadas pelo Governo do Estado, que reduziu a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 12%, já é percebida na bomba nesta semana. Alguns postos de Campo Grande comercializam o derivado a R$ 3,29, depois de o valor chegar a R$ 3,99 após a greve dos caminhoneiros, com tendência de continuar em declínio.

Nova pesquisa dos preços de combustíveis praticados na Capital, em elaboração pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), deve confirmar a redução crescente do preço do diesel, apontando para um cenário de estabilização do mercado.