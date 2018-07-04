Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 04:08

Buscar

Últimas notícias
X

Investimentos

Governo e Prefeitura dão moradia e qualificação moradores da aldeia Água Bonita

Os indígenas selecionados receberão um salário mínimo e bolsa alimentação

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/07/2018 às 08:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Índios da aldeia urbana Água Bonita vão ganhar moradia digna construída pelos próprios moradores da comunidade, que passarão por um curso de qualificação. Isso graças ao convênio assinado na tarde desta terça-feira (37), na Governadoria, entre o Governo do Estado e a Prefeitura da Capital. As casas serão construídas pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), do Governo Federal.

Conforme o convênio assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e o prefeito da Capital, Marquinhos Trad, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) vai ministrar o curso de qualificação dos indígenas e o Estado vai fornecer os equipamentos de segurança individual. Os indígenas selecionados receberão um salário mínimo e bolsa alimentação. A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) vai entrar com contrapartida de R$ 670.549,50 e a Prefeitura deverá aplicar cerca de R$ 650 mil no projeto, de acordo com Marquinhos Trad.

Os participantes do curso, que terá duração de 12 meses,  trabalharão na construção de 80 casas do PNHR, viabilizadas pela Agehab nesta primeira etapa dos trabalhos. “Nossa meta é chegar as 135 moradias”, afirmou a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani. “O importante é que a gente foi encontrar uma solução para dar moradia digna aos moradores da Água Bonita, e isso só foi possível com essa parceria com a Prefeitura e o Governo Federal que já nos viabilizou essas 80 moradias”, afirmou o governador. Durante a solenidade, Reinaldo Azambuja destacou também a importância da participação dos deputados e vereadores na viabilização desse projeto. “A gente fica feliz em ver que com essa parceria os moradores da Água Bonita vão receber habitação própria e regularizada”, finalizou.

Leia Também

• Campanha de vacinação quer imunizar 115 mil índios em todo o país

• Ônibus da Itinerante trará serviços jurídicos a índios de Aquidauana

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo