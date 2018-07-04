Governo e Prefeitura dão moradia e qualificação moradores da aldeia Água Bonita

Índios da aldeia urbana Água Bonita vão ganhar moradia digna construída pelos próprios moradores da comunidade, que passarão por um curso de qualificação. Isso graças ao convênio assinado na tarde desta terça-feira (37), na Governadoria, entre o Governo do Estado e a Prefeitura da Capital. As casas serão construídas pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), do Governo Federal.

Conforme o convênio assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e o prefeito da Capital, Marquinhos Trad, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) vai ministrar o curso de qualificação dos indígenas e o Estado vai fornecer os equipamentos de segurança individual. Os indígenas selecionados receberão um salário mínimo e bolsa alimentação. A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) vai entrar com contrapartida de R$ 670.549,50 e a Prefeitura deverá aplicar cerca de R$ 650 mil no projeto, de acordo com Marquinhos Trad.

Os participantes do curso, que terá duração de 12 meses, trabalharão na construção de 80 casas do PNHR, viabilizadas pela Agehab nesta primeira etapa dos trabalhos. “Nossa meta é chegar as 135 moradias”, afirmou a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani. “O importante é que a gente foi encontrar uma solução para dar moradia digna aos moradores da Água Bonita, e isso só foi possível com essa parceria com a Prefeitura e o Governo Federal que já nos viabilizou essas 80 moradias”, afirmou o governador. Durante a solenidade, Reinaldo Azambuja destacou também a importância da participação dos deputados e vereadores na viabilização desse projeto. “A gente fica feliz em ver que com essa parceria os moradores da Água Bonita vão receber habitação própria e regularizada”, finalizou.