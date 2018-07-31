Jucems Digital é adiada e passa a funcionar a partir de 1º de novembro

A implantação definitiva do Sistema de Registro Digital da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), prevista para o dia 1º de agosto deste ano, foi adiada para 1º de novembro. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (30) pelo Plenário da Jucems e a Deliberação prorrogando o prazo será publicada nesta terça-feira (31), no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Federação do Comércio do Estado (Fecomércio) e Federação das Faems, o adiamento na implantação definitiva da Jucems Digital é necessário para a melhor preparação dos profissionais e empresas para lidar com as mudanças no sistema da Jucems – órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).