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Economia

Bandeira tarifária de energia segue vermelha patamar 2 em agosto

O consumidor deve continuar atento e combater o desperdício

Renan Nucci

Publicado em 02/08/2018 às 13:40

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A bandeira tarifária de energia elétrica para o mês de agosto é vermelha (patamar 2) com custo de R$ 5 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a manutenção da cor da bandeira deve-se ao prosseguimento das condições hidrológicas desfavoráveis e à redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Essas condições aumentam o custo de geração e fazem o insumo ficar mais caro. O consumidor deve continuar atento e combater o desperdício.


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