Bandeira tarifária de energia segue vermelha patamar 2 em agosto

Economia
O consumidor deve continuar atento e combater o desperdício
A bandeira tarifária de energia elétrica para o mês de agosto é vermelha (patamar 2) com custo de R$ 5 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.
Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a manutenção da cor da bandeira deve-se ao prosseguimento das condições hidrológicas desfavoráveis e à redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN).
Essas condições aumentam o custo de geração e fazem o insumo ficar mais caro. O consumidor deve continuar atento e combater o desperdício.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS