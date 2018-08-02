MS Competitivo e Sebrae realizam 4º Workshop de Boas Práticas de Gestão

Nesta quinta-feira (2), o Movimento MS Competitivo e o Sebrae-MS realizam o 4º Workshop de Boas Práticas de Gestão, com circuito de palestras e também mesa de experiências. O objetivo é compartilhar as melhores práticas de organizações, sejam empresas ou instituições, que se pautam pela excelência.



O evento será no Sebrae-MS, localizado na Avenida Afonso Pena, 1661, centro de Campo Grande, com início às 8 horas. As inscrições devem ser feitas por meio do e-mail pqgmscompetitivo@gmail.com



A primeira palestra do dia, a ser proferida pelo diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, vai abordar o tema “Como a liderança transformadora e o compliance geram valor às partes interessadas”.



Na sequência, o chief operating officer e fundador da Jera Software, Jefferson Moreira, fala sobre “Cultura Organizacional – Alavancando a Inovação”. A última palestra da programação da manhã será sobre “Plataforma de Ensino a distância ampliando a universidade para o mundo”, com o diretor de expansão da Unigran Net, Thiago Filipe Abreu Silva.



A programação da tarde será retomada às 14 horas, com mesas temáticas. A primeira delas sobre Gestão de Riscos, composta pelo diretor-presidente do MS Competitivo e assessor de gestão do CMO, Walney Ávila e do diretor de gestão e modernização do TCE/MS, Douglas Avedikian. A última mesa, conduzida pelo conselheiro estadual da OAB/MS, Marcos Polon, terá “Compliance” como tema.



Serviço – Mais informações no site www.mscompetitivo.org.br