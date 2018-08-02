Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 04:18

Buscar

Últimas notícias
X

Empreendedorismo

MS Competitivo e Sebrae realizam 4º Workshop de Boas Práticas de Gestão

Evento acontece hoje às 14 horas no Sebrae da Capital

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/08/2018 às 08:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nesta quinta-feira (2),  o Movimento MS Competitivo e o Sebrae-MS realizam o 4º Workshop de Boas Práticas de Gestão, com circuito de palestras e também  mesa de experiências. O objetivo é compartilhar as melhores práticas de organizações, sejam empresas ou instituições, que se pautam pela excelência.

O evento será no Sebrae-MS, localizado na Avenida Afonso Pena, 1661, centro de Campo Grande, com início às 8 horas. As inscrições devem ser feitas por meio do e-mail pqgmscompetitivo@gmail.com

A primeira palestra do dia, a ser proferida pelo diretor regional do Senac-RS, José Paulo da Rosa, vai abordar o tema “Como a liderança transformadora e o compliance geram valor às partes interessadas”.

Na sequência, o chief operating officer e fundador da Jera Software, Jefferson Moreira, fala sobre “Cultura Organizacional – Alavancando a Inovação”. A última palestra da programação da manhã será sobre “Plataforma de Ensino a distância ampliando a universidade para o mundo”, com o diretor de expansão da Unigran Net, Thiago Filipe Abreu Silva.

A programação da tarde será retomada às 14 horas, com mesas temáticas. A primeira delas sobre Gestão de Riscos, composta pelo diretor-presidente do MS Competitivo e assessor de gestão do CMO, Walney Ávila e do diretor de gestão e modernização do TCE/MS, Douglas Avedikian. A última mesa, conduzida pelo conselheiro estadual da OAB/MS, Marcos Polon, terá “Compliance” como tema.

Serviço – Mais informações no site www.mscompetitivo.org.br

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo