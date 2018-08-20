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Senai consegue aprovar 13 ideias inovadoras de indústrias de MS em Edital

Renan Nucci

Publicado em 20/08/2018 às 17:40

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Com auxílio do Senai de Mato Grosso do Sul, 10 empresas conseguiram qualificar 13 ideias inovadoras para concorrer ao Edital de Inovação para a Indústria 2018, que este ano disponibiliza R$ 55,2 milhões para financiamento de projetos com custo de até R$ 400 mil. Agora, as empresas têm até 31 de agosto para desenvolver, junto ao Senai, um plano de projeto detalhado, com todas as fases de execução da ideia qualificada para receber o fomento. 

Segundo o gerente de tecnologia e inovação do Senai no Estado, Leandro Schneider, das 13 ideias qualificadas, dez serão desenvolvidas em parceria com o IST Alimentos e Bebidas (Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas), localizado em Dourados (MS), e três com o ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa), em Três Lagoas (MS). 

“Esse número representa o potencial inovador da nossa indústria, que com apoio do Senai serão mais inovadoras e mais competitivas. Além do fomento, nós oferecemos auxílio na forma de infraestrutura para desenvolver as propostas selecionadas. Para essa fase de qualificação, nós ajudamos as empresas na modelagem do plano de negócios e na elaboração do discurso Pitch Elevator, ou discurso de elevador, que consiste em uma apresentação objetiva da ideia”, explicou Leandro Schneider. 

Ele ainda destacou que o Senai de Mato Grosso de Sul tem um histórico positivo de aprovações, com um índice de cerca de 60% de aprovação dos projetos submetidos à avaliação. “Isso nos coloca em terceiro lugar entre os Estados que mais aprovam. Atualmente, temos 16 projetos de inovação em andamento, que somam R$16.658.844,00”, completou. 

Confira abaixo as ideias inovadoras:

- Angicos

Entre as ideias selecionadas, o projeto Angicos, do Instituto Farmacêutico Perfect, busca técnicas diferenciadas para produção de cosméticos a partir de plantas dos biomas da caatinga e da Mata Atlântica. 

- Guaviré

Idealizado pela Campanário Alimentos, a ideia do projeto Guaviré é desenvolver um produto a base de tereré com ingredientes da terra, valorizando a cultura regional de Mato Grosso do Sul

- Malte Flour

A indústria cervejeira Morena Bier apresentou a Malte Flour, uma farinha enriquecida com biomassa residual da indústria cervejeira

- Salsicha de Jacaré

Primeiro frigorífico de jacaré de Mato Grosso do Sul, o Caimasul apresentou a ideia de desenvolver uma salsicha à base de carne de jacaré, que vem ganhando espaço no mercado de carnes exóticas. 

- Presunto de Jacaré

Seguindo a mesma linha da salsicha, o Caimasul também propôs a ideia de desenvolver um presunto à base de carne de jacaré.

- Cocoon

Proposto pela empresa DR Indústria, o projeto Cocoon busca desenvolver um suplemento de cálcio para idosos.

- Salame Caiman

A Guarânia Alimentos apresentou a proposta de desenvolver o Salame Caiman, embutido à base de carne de jacaré, um produto diferenciado, com baixo teor de gordura. 

- Cura Natural

Também proposto pela Guarânia Alimentos, a ideia do projeto Cura Natual é desenvolver um processo de cura natural de embutidos cárneos, sem adição de sal de cura.

- KP Nature

A Fertquimica Agrociências submeteu para aprovação a ideia de produzir o biofertilizante KP Nature, com liberação prolongada a partir de biomassa e com foco no setor de jardinagem, plantas ornamentais e hortifrúti. 

- Hambúrguer Verde

Apresentado pela Panificadora Viana, o Hambúrguer Verde consiste em um hambúrguer vegano produzido com resíduos da indústria cervejeira. 

- Fibra Pet

Também idealizado pela Panificadora Viana, o projeto Fibra Pet é uma ração para pets rica em vitaminas e fibras.

- Tropicana

Idealizado pela Djalma Trevizan, a ideia é oferecer ao consumidor um caldo de cana em pó ou em flocos, podendo ser reconstituído imediatamente com adição de água. 

- Ecorecycling 

O projeto Ecorecycling, apresentado pela empresa Eco Recycling, pretende reaproveitar subprodutos da produção de açúcar e etanol para produção de ácidos orgânicos com diversas aplicações. 

- Microsouls

O projeto Microsouls, apresentado pela Romera Indústria e Comércio de Perfume, busca desenvolver extratos anti radicais livres e anti aging a partir de frutos da Amazônia.

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