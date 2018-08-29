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Economia

Com 21 milhões de aves, setor se destaca como atividade essencial à economia de MS

Mato Grosso do Sul é considerado o estado brasileiro com as condições mais favoráveis para o investimento em empreendimentos de avicultura

Renan Nucci

Publicado em 29/08/2018 às 13:31

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O número de avicultores integrados em Mato Grosso do Sul subiu 28% de 2016 para 2018, passando de 391 para 501. Atualmente o setor emprega 8.631 pessoas no Estado, com abate diário de 625 mil aves. No dia dedicado à Avicultura (28 de agosto) há muito o que comemorar, com o setor se reafirmando como atividade essencial para o desenvolvimento econômico estadual.

Nos últimos três anos a avicultura passou por várias transformações em Mato Grosso do Sul. Dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Câmara Setorial mostram que o número de abates cresceu 56% nos últimos dez anos, enquanto a produção teve alta de 70% nesse período. Atualmente, o Estado tem 21 milhões de cabeças de aves, distribuídas entre 1.233 granjas pertencentes a 501 produtores integrados.

Mato Grosso do Sul é considerado o estado brasileiro com as condições mais favoráveis para o investimento em empreendimentos de avicultura, isso porque nos últimos anos houve investimentos em ações de fomento para o setor.

Atualmente o Estado tem frigoríficos de aves em cinco municípios: Caarapó, Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Dourados e, a maior planta, em Sidrolândia.

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