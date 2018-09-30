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Sesi explica como empresários devem se preparar para o eSocial

O assunto foi tema de palestra realizada neste sábado , no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, durante o 2º Workshop Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Exercício Simulado Integrado – Emergência 2018, promovido pelo Sintest/MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/09/2018 às 09:22

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Obrigatório desde janeiro de 2018, o eSocial é a nova forma de prestação de informações do mundo do trabalho que entra em vigor no Brasil e integra a rotina de mais de 4 milhões de empregadores e 44 milhões de trabalhadores. Como a nova ferramenta exigirá uma mudança de comportamento das empresas, o assunto foi tema de palestra realizada neste sábado (29/09), no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, durante o 2º Workshop Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Exercício Simulado Integrado – Emergência 2018, promovido pelo Sintest/MS (Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Mato Grosso do Sul) em parceria com o Sesi e outras entidades ligadas ao trabalho.

Com a palestra “Como preparar sua empresa para o eSocial”, a advogada do Sesi, Karine Ignacio Pinto, explicou aos empresários, contadores e gestores como preparar a empresa para lançar corretamente todas as informações no eSocial, destacando que com a entrada em vigor do eSocial, as coisas tendem caminhar a passos mais largos no sentido de uma melhora na gestão em SST (Saúde e Segurança do Trabalho) dentro das empresas, devido a obrigatoriedade de prestar as informações online.

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“Muitas empresas desconhecem o que é um PPRA (Programa de Prevenção de Risco Ambiental), que avalia os ambientes da empresa se tem risco físico, químico ou biológico e as questões ergonômicas, e o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), que realiza os ASOs (Atestados de Saúde Ocupacional) admissional e demissional. Também é importante lançar informações de cursos como brigadista e primeiros socorros e todos os programas em conformidade com as normas regulamentadores”, ressaltou Karine Ignacio.

Ela reforçou a importância de oferecer capacitações às empresas para preparar as empresas para essa necessidade de organização de todas as informações. “A maioria das empresas ainda não têm as informações referentes à Saúde e Segurança do Trabalho, então esse é um momento de receber orientações sobre o caminho a seguir, apresentando todos os serviços que o Sesi oferece para que essas empresas busquem se regularizar e não serem penalizadas quando começar a obrigatoriedade, prevista para janeiro de 2019”, completou.

Repercussão

Na avaliação do técnico de segurança do trabalho da MSGás, Eron Leal Marques, informações sobre o eSocial são sempre bem-vindas. “Estou aqui para aprender um pouco mais. Trabalho numa grande empresa, que conta um quadro significativo de colabores e acho que é importante participar de palestras como essas para nos atualizar cada vez mais, já que a cada dia surgem novas informações sobre o assunto e mudanças nas normas”, comentou.

Já o empresário Silvio Moraes Gonçalves, da SEF Construções e Edifício Ltda., acredita que mesmo com um contador lidando com a nova ferramenta, também precisa entender sobre o assunto. “Eu participei de uma palestra já sobre o eSocial. Tenho um profissional que trabalhará com isso, mas acho que como empresário também preciso saber como me organizar e me preparar para essa nova realidade”, finalizou.

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