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Economia

Desequilíbrio entre oferta e demanda eleva preço do boi gordo em MS

Mato Grosso do Sul fecha setembro com a alta da cotação do boi gordo superior a 5%

Renan Nucci

Publicado em 10/10/2018 às 16:04

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As informações da Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul apontam que a cotação do boi gordo em setembro deste ano apresentou alta de 5,68%, em relação ao início do mês.

No último mês, o boi gordo encerrou com valor médio de R$147,24/@, contra R$139,36/@ contabilizado no início de setembro.

Segundo os dados do Boletim Casa Rural divulgado essa semana, a valorização da arroba do boi gordo no estado, livre de Funrural e referente às negociações à vista, foi motivada pela oferta restrita de animais terminados e pelo desempenho positivo da demanda no mercado interno e externo. Em setembro, por exemplo, as exportações de carne bovina in natura registraram 14,6 mil toneladas, com alta de 43,3% em relação ao ano passado.

“Apesar da cotação em alta no mercado pecuário, não há a garantia de maior rentabilidade para o produtor tendo em vista que neste momento de pastagens precárias é preciso suplementar o rebanho, fato que eleva o custo da arroba produzida. A manutenção dos preços nos próximos meses irá contribuir para minimizar os gastos excessivos do produtor no período dos pastos secos” afirma o diretor-secretário do Sistema Famasul, Frederico Stella.

Confirmando a análise do diretor da Famasul, os dados do Cepea mostram, ainda, que no período entre janeiro e junho de 2018 o Custo Operacional Efetivo (COE) para o sistema de recria-engorda em Mato Grosso do Sul registrou alta de 4,7%.

De acordo com a Unidade Técnica do Sistema Famasul, a estimativa é que na primeira quinzena do mês de outubro, a alta permanecerá sustentada pelo consumo.

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