Programas de Reinaldo vão ajudar jovens e mulheres a conseguir empregos

Mato Grosso do Sul é o 2º estado em criação de empregos e o que mais teve aumento na remuneração dos trabalhadores no País. E para continuar avançando, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, vai criar novos programas para ajudar quem quer e precisa entrar no mercado de trabalho e também para combater a violência de gênero. As propostas foram apresentadas, nesta quinta-feira (18), nas entrevistas à rádio Diamante (FM 98,7) e à Rede Jota FM.

A empresa que der a oportunidade do primeiro emprego vai ser beneficiada pelo programa Empresa Amiga do Jovem, com mais incentivos fiscais. É trocar impostos por empregos. A Empresa Amiga da Mulher vai funcionar da mesma maneira, mas para quem oferecer trabalho às mulheres vítimas de violência.

“Violência contra a mulher tem que ser banida do País. É um absurdo isso! A maioria da violência acontece no próprio lar. A mulher se sujeita, muitas vezes, a ficar sob o mesmo teto do agressor porque tem medo de não ter como se sustentar. Por isso, criamos os programas Empresa Amiga da Mulher e Aluguel Social”, disse Reinaldo.

O Aluguel Social é mais um benefício que vai proteger as vítimas. Por meio do programa, a mulher poderá se mudar da casa do agressor, sem ter que se preocupar com o custo do aluguel.

Reinaldo Azambuja também fez um balanço das ações de governo por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, com a ampliação de uma para 11 Delegacias da Mulher, e a criação das Salas Lilás, espaços exclusivos para atendimento psicológico e apoio às mulheres vítimas de violência.