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Governo do Estado lança amanhã Plano de Compras Governamentais 2019

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/10/2018 às 11:07

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O Governo do Estado emitiu nota nesta quarta-feira (24) informando que a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), lança nesta quinta-feira (25) o Plano Estadual de Compras Governamentais 2019, o Comprasgov.

Desenvolvida de forma inédita no Estado em 2015, a iniciativa tem o objetivo de fortalecer e incentivar a participação dos micros e pequenos empresários de Mato Groso do Sul nos processos licitatórios da administração estadual.

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A divulgação antecipada da quantidade de produtos e serviços que o Governo pretende adquirir no próximo ano, tem reflexo direto na economia, pois possibilita que o empresário possa se planejar para vender para o Estado.

O evento aberto ao público será às 9h, no plenário do Tribunal de Contas do Estado (TCE), localizado na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 29 Parque dos Poderes.

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