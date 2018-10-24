Governo do Estado lança amanhã Plano de Compras Governamentais 2019

O Governo do Estado emitiu nota nesta quarta-feira (24) informando que a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), lança nesta quinta-feira (25) o Plano Estadual de Compras Governamentais 2019, o Comprasgov.

Desenvolvida de forma inédita no Estado em 2015, a iniciativa tem o objetivo de fortalecer e incentivar a participação dos micros e pequenos empresários de Mato Groso do Sul nos processos licitatórios da administração estadual.