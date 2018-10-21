Governo Reinaldo Azambuja tem mais de mil obras em todos os municípios de MS

Em todos os municípios de Mato Grosso do Sul tem obras e ações do Governo Reinaldo Azambuja. É o que mostra o programa eleitoral exibido na noite de sexta-feira (19).

São mais de 1.100 obras, 102 pontes de concreto, 890 quilômetros de vias asfaltadas e recapeadas, 15 mil casas entregues (serão mais de 26 mil até o fim do ano) e o maior investimento em saneamento da história.

Entre as diversas obras estão, em Campo Grande, a revitalização da avenida Ernesto Geisel, recapeamento da Avenida Mato Grosso, de ruas do centro e de bairros como Nova Lima, Jardim Seminário, Mata do Jacinto e São Francisco.

Em Três Lagoas, a Avenida Olinto Mancini foi totalmente recapeada, mudando a paisagem aqui do centro.

Na maior cidade do interior, Dourados, o Governo já recuperou as avenidas Weimar Gonçalves Torres, Marcelino Pires e Joaquim Teixeira e está iniciando a recuperação da Rayel Bon Faker.

E em Ponta Porã, na fronteira, a Avenida Brasil, a mais importante da cidade, foi totalmente recuperada.