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Infraestrutura

Governo Reinaldo Azambuja tem mais de mil obras em todos os municípios de MS

São mais de 1.100 obras, 102 pontes de concreto, 890 quilômetros de vias asfaltadas e recapeadas

Renan Nucci

Publicado em 21/10/2018 às 08:07

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Em todos os municípios de Mato Grosso do Sul tem obras e ações do Governo Reinaldo Azambuja. É o que mostra o programa eleitoral exibido na noite de sexta-feira (19).

São mais de 1.100 obras, 102 pontes de concreto, 890 quilômetros de vias asfaltadas e recapeadas, 15 mil casas entregues (serão mais de 26 mil até o fim do ano) e o maior investimento em saneamento da história.

Entre as diversas obras estão, em Campo Grande, a revitalização da avenida Ernesto Geisel, recapeamento da Avenida Mato Grosso, de ruas do centro e de bairros como Nova Lima, Jardim Seminário, Mata do Jacinto e São Francisco. 

Em Três Lagoas, a Avenida Olinto Mancini foi totalmente recapeada, mudando a paisagem aqui do centro.

Na maior cidade do interior, Dourados, o Governo já recuperou as avenidas Weimar Gonçalves Torres, Marcelino Pires e Joaquim Teixeira e está iniciando a recuperação da Rayel Bon Faker. 

E em Ponta Porã, na fronteira, a Avenida Brasil, a mais importante da cidade, foi totalmente recuperada.

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