PIB per capita de MS cresceu 4,5 vezes em 14 anos segundo o IBGE

As riquezas de Mato Grosso do Sul em relação ao número de habitantes cresceram 4,5 vezes de 2002 a 2016. O resultado coloca o Estado entre as cinco Unidades da Federação com maior variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, segundo o Sistema de Contas Regionais 2016, divulgado pelo IBGE.

O PIB é uma espécie de termômetro que mede as riquezas de um país, estado ou região. Já o PIB per capita é a soma dessas riquezas dividida pelo número de habitantes. Quanto maior o PIB, maior é o desenvolvimento de um Estado.

Em 2002, as riquezas de Mato Grosso do Sul foram de R$ 7.599,05 por habitante. Quatorze anos depois, elas chegaram a R$ 34.247,79 – acima da média nacional, de R$ 30.411,30.

O crescimento do PIB per capita de Mato Grosso do Sul ficou acima do nacional, de 3,6 vezes, atrás apenas de Piauí (5,3 vezes), Mato Grosso (5,2) e Tocantins (4,7); e empatado com Maranhão (4,5).