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Economia

PIB per capita de Mato Grosso do Sul cresceu 4,5 vezes em 14 anos

Estado está entre os cinco com maior variação nominal do País

Renan Nucci

Publicado em 24/11/2018 às 10:21

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As riquezas de Mato Grosso do Sul em relação ao número de habitantes cresceram 4,5 vezes de 2002 a 2016. O resultado coloca o Estado entre as cinco Unidades da Federação com maior variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, segundo o Sistema de Contas Regionais 2016, divulgado pelo IBGE.

O PIB é uma espécie de termômetro que mede as riquezas de um país, estado ou região. Já o PIB per capita é a soma dessas riquezas dividida pelo número de habitantes. Quanto maior o PIB, maior é o desenvolvimento de um Estado.

Em 2002, as riquezas de Mato Grosso do Sul foram de R$ 7.599,05 por habitante. Quatorze anos depois, elas chegaram a R$ 34.247,79 – acima da média nacional, de R$ 30.411,30.

O crescimento do PIB per capita de Mato Grosso do Sul ficou acima do nacional, de 3,6 vezes, atrás apenas de Piauí (5,3 vezes), Mato Grosso (5,2) e Tocantins (4,7); e empatado com Maranhão (4,5).

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